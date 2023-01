Slovo od Janeza Zemljariča

V Ljubljani so danes na zadnjo pot pospremili politika, pravnika in gospodarstvenika Janeza Zemljariča, ki je umrl 30. decembra na svoj 94. rojstni dan.

Med letoma 1980 in 1984 je bil predsednik slovenske vlade, nato je bil pet let podpredsednik zvezne vlade, bil je tudi notranji minister in direktor Službe državne varnosti.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V zadnjih 50 letih je bil eden najvplivnejših ljudi v Sloveniji. Nadzoroval je gradnjo UKC, Cankarjevega doma in Hale Tivoli, podjetjem (denimo Iskri in Litostroju) je pomagal pri prodoru na mednarodni trg. Vlada se je odločila, da se pogreb organizira z vojaškimi častmi.

