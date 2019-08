FOTO:Slovo od narodnega buditelja

Škofja Loka – Na škofjeloškem pokopališču so se z vojaškimi častmi poslovili od Ivana Omana, enega ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelja Slovenske kmečke zveze. Pogrebno mašo je vodil nadškof Anton Stres, zbrane na pogrebni slovesnosti pa je nagovoril predsednik republike Borut Pahor.



»Oman je bil ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in osamosvojitve, eden od ustanovnih očetov naše države. Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca,« je poudaril Pahor, ki je Omana označil za narodnega buditelja, ki je imel izjemno moč, da prebudi iz politične zaspanosti ali otopelosti. Bil je in za vse večne čase ostaja narodni buditelj, je poudaril.



Omanu je že na pogrebni maši spregovoril tudi nadškof Anton Stres, ki je povedal, da je bil Oman drugačen od drugih politikov, saj je bilo zanj najpomembnejše tisto, kar se neposredno ne vidi, je pa pravi in poslednji izvir in vzgib vsega našega delovanja. To je naše srce, jedro naše moralne osebnosti, je povedal Stres.



Omana je na zadnjo pot pospremilo več sto ljudi. Med zbranimi je bilo veliko nekdanjih in aktualnih politikov ter vidnih članov različnih političnih opcij in polov.