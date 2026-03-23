  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Slovo od poslanskih klopi nekaterih zelo prepoznavnih imen

    Po volitvah: Pol predstavnikov ljudstva bo mandat ponovilo. Pred vrati parlamenta ostalo nekaj vplivnih predstavnikov strank.
    Urška Klakočar Zupančič je napovedala, da bo v prihodnje ustvarjala zunaj politike. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Urška Klakočar Zupančič je napovedala, da bo v prihodnje ustvarjala zunaj politike. Foto Leon Vidic
    Anja Intihar
    Barbara Hočevar
    23. 3. 2026 | 20:30
    23. 3. 2026 | 20:57
    7:42
    A+A-

    Tudi po preštetju glasov, ki so iz Slovenije prispeli po pošti, se neuradni delni izidi in število mandatov niso spremenili – Gibanje Svoboda bo zastopalo 29 poslancev, SDS, ki je zaostala za 7951 glasov, bo imela 28 sedežev, trojček NSi devet, SD in Demokrati po šest, Levica z Vesno in Resnica po pet. Natančno polovica dosedanjih predstavnikov ljudstva bo ponovila mandat, kar nekaj prepoznavnih strankarskih imen pa – vsaj do oblikovanja vlade – ne.

    Kot vse kaže po 99,98 odstotka preštetih volilnih lističev ob 69,45-odstotni udeležbi se iz parlamenta in, kot je že sinoči sporočila, tudi iz politike poslavlja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kljub osvojenim 3893 glasovom na lestvicah najbolj priljubljeni predstavnici Gibanja Svoboda ni uspelo obdržati poslanskega sedeža, ker se je s 30,13 odstotka podpore, ki jih je dobila v okraju Ljubljana Center, uvrstila za strankarske kolege, ki so v absolutnem številu dobili sicer manj, po deležu pa več kot ona. Že v nedeljo zvečer je na družbenem omrežju čestitala izvoljenim in zapisala: »Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej zunaj politike.«

    Infografika Delo
    Infografika Delo

    Pred vrati parlamenta sta ostala tudi njena strankarska kolega in nekdanja ministra Boštjan Poklukar, ki je zbral 5630 glasov, in Jure Leben s 5316 glasovi. Od sedanje vladne ekipe Gibanja Svoboda sta brez poslanskega sedeža ostali tudi ministrici Valentina Prevolnik Rupel (4144 glasov) in Ksenija Klampfer (2907).

    Največ glasov je Gibanju Svoboda prinesel njen predsednik Robert Golob (11.272), takoj za njim pa je Vesna Humar, državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki jo je v dveh volilnih okrajih podprlo kar 9987 ljudi, a to ni bilo dovolj, da bi postala poslanka, ker predstavlja 30,26 odstotka, vsi uvrščeni iz postojnske volilne enote pa so zbrali po več kot 39 odstotkov. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na tretjem mestu v Gibanju Svoboda dobila 9746 glasov. Največji delež med kandidati na vseh listah je s 43,52 odstotka dosegel podpredsednik vlade Matej Arčon. Poleg omenjenih so bili od ministrov te stranke uspešni še Klemen Boštjančič, Vinko Logaj, Mateja Čalušić in Borut Sajovic.

    Tudi desetkratna razlika

    Tudi v SDS je h končnemu izidu največ prispeval predsednik stranke. Janeza Janšo je obkrožilo 9185 volivcev oziroma 40,9 odstotka v obeh okrajih, kjer je kandidiral. Od dosedanjih predstavnikov SDS sta pred vrati ostala Andrej Hoivik in Alenka Helbl, prvi je prepričal 4041 ljudi, druga pa 4440. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je s 4008 glasovi za dobro odstotno točko zaostal za uvrstitvijo v parlament. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek v zadnji Janševi vladi pa še za nekaj odstotnih točk več.

    V NSi mandata ne bo ponovila Vida Čadonič Špelič, po dveh desetletjih se od poslanskih klopi poslavlja tudi Jožef Horvat. Tudi predsednica SLS – druge stranke v skupni listi – Tina Bregant ni dobila dovolj glasov.

    Razen Tadeja Osterca, ki je bil državni sekretar na ministrstvu za zdravje v obdobju, ko ga je vodil Danijel Bešič Loredan, so vsi izvoljeni na listi Demokratov večinoma novinci v politiki na državni ravni. Zunaj sta ostala najbolj prepoznavna obraza stranke, nekdanja člana SDS – Eva Irgl, ki je bila poslanka od leta 2004, in tudi predsednik Anže Logar, s tem, da je samo en od šestih poslancev Demokratov prejel več glasov od njega (1531).

    Tudi nikomur od prestopnikov v SD ni uspelo ponoviti mandata, niti Mojci Šetinc Pašek niti Mateju Tašnerju Vatovcu. SD, ki je mandat končala z devetimi predstavniki, bo imela šest poslancev, po deležu (20,4 odstotka) je največ dobil predsednik Matjaž Han. Med tistimi, ki niso dosegli praga, sta zunanja ministrica Tanja Fajon in Jonas Žnidarič, ki pa je leta 2022 prišel v državni zbor kot nadomestni poslanec Tanje Fajon.

    V Levici je primat pripadel sokoordinatorju Luki Mesecu s 4094 glasovi v dveh okrajih, pred Asto Vrečko (2047). Sopredsednikoma Vesne Urši Zgojznik in Urošu Macerlu preboj v parlament ni uspel, prav tako ne sedanjemu ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu.

    Zoran Stevanović ni naredil največ za to, da je Resnica postala parlamentarna stranka, le na soočenjih, temveč je zbral tudi največ glasov 1042. Resnica ima tudi kandidata, ki je za to, da je postal poslanec potreboval najmanj glasov – za Nedeljka Todorovića je glasovalo 716 volivcev.

    Zapleteno računanje

    Po vsakih analizah volitev se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da, na primer, nekdo z več kot 9000 glasovi nima sedeža, po drugi strani pa ga dobi nekdo z manj kot 800? V slovenskem proporcionalnem sistemu z osmimi volilnimi enotami, v katerih je po 11 volilnih okrajev, in štiriodstotnim pragom se mandati na ravni volilnih enot delijo na podlagi Droopovega količnika, na ravni države pa po D'Hondtovem sistemu. Zakon o volitvah v državni zbor določa, da se število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti (11), povečanim za ena, kar se zaokroži na celo število navzgor. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Pripada ji toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo. Pri razdelitvi mandatov se upoštevajo le glasovi strank, ki so prag presegle, drugi ne štejejo.

    • Glasovi po pošti iz Slovenije niso spremenili neuradnih delnih izidov.
    • Od DZ se poslavlja sedanja predsednica Urška Klakočar Zupančič.
    • Izvoljeni na listi Demokratov so večinoma novinci v politiki

    na državni ravni.

    Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se razdelijo na ravni države tako, da se jih listam dodeli toliko, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah. Zelo poenostavljeno povedano: pomemben je delež, ki ga kandidat doseže v okraju, v primerjavi z drugimi z iste liste v svoji volilni enoti. Zato se naprej uvrstijo nekateri z manjšim absolutnim številom, v zadnji fazi pa »tekmujejo« med seboj kandidati isti liste.

    Sorodni članki

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vloga nabave v dobi globalne polikrize

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026državni zborposlancikandidatimandatvolilna zakonodajaparlament

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Ljubljanski mestni svetniki potrdili plačljivo parkiranje v soseskah

    Spremenjeni odlok mdr. predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah stalo 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.
    23. 3. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovo od poslanskih klopi nekaterih zelo prepoznavnih imen

    Po volitvah: Pol predstavnikov ljudstva bo mandat ponovilo. Pred vrati parlamenta ostalo nekaj vplivnih predstavnikov strank.
    Anja Intihar, Barbara Hočevar 23. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Sreda bo pomladna, v četrtek močno deževje in sneg do nižin

    V krajih, ki se nahajajo nad okoli 500 metri nadmorske višine, bi lahko v četrtek zapadlo tudi 20 centimetrov snega.
    23. 3. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Embacher bo tudi v Planici sprejel dvoboj z Domnom, Widhölzl že vidi ciljno črto

    Prevčeva bosta skušala imenitno sezono kronati še z malima kristalnima globusoma za skupni zmagi v posebnem seštevku smučarskih poletov.
    Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Odbojka

    Urnaut se že veseli finala pred finalom

    Odbojkarji ACH Volleyja bodo v prvi tekmi polfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) pojutrišnjem gostovali v Piacenzi.
    23. 3. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Sreda bo pomladna, v četrtek močno deževje in sneg do nižin

    V krajih, ki se nahajajo nad okoli 500 metri nadmorske višine, bi lahko v četrtek zapadlo tudi 20 centimetrov snega.
    23. 3. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Embacher bo tudi v Planici sprejel dvoboj z Domnom, Widhölzl že vidi ciljno črto

    Prevčeva bosta skušala imenitno sezono kronati še z malima kristalnima globusoma za skupni zmagi v posebnem seštevku smučarskih poletov.
    Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Odbojka

    Urnaut se že veseli finala pred finalom

    Odbojkarji ACH Volleyja bodo v prvi tekmi polfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) pojutrišnjem gostovali v Piacenzi.
    23. 3. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    23. 3. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo