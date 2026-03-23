Slovo od poslanskih klopi nekaterih zelo prepoznavnih imen

Tudi po preštetju glasov, ki so iz Slovenije prispeli po pošti, se neuradni delni izidi in število mandatov niso spremenili – Gibanje Svoboda bo zastopalo 29 poslancev, SDS, ki je zaostala za 7951 glasov, bo imela 28 sedežev, trojček NSi devet, SD in Demokrati po šest, Levica z Vesno in Resnica po pet. Natančno polovica dosedanjih predstavnikov ljudstva bo ponovila mandat, kar nekaj prepoznavnih strankarskih imen pa – vsaj do oblikovanja vlade – ne.

Kot vse kaže po 99,98 odstotka preštetih volilnih lističev ob 69,45-odstotni udeležbi se iz parlamenta in, kot je že sinoči sporočila, tudi iz politike poslavlja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Kljub osvojenim 3893 glasovom na lestvicah najbolj priljubljeni predstavnici Gibanja Svoboda ni uspelo obdržati poslanskega sedeža, ker se je s 30,13 odstotka podpore, ki jih je dobila v okraju Ljubljana Center, uvrstila za strankarske kolege, ki so v absolutnem številu dobili sicer manj, po deležu pa več kot ona. Že v nedeljo zvečer je na družbenem omrežju čestitala izvoljenim in zapisala: »Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej zunaj politike.«

Pred vrati parlamenta sta ostala tudi njena strankarska kolega in nekdanja ministra Boštjan Poklukar, ki je zbral 5630 glasov, in Jure Leben s 5316 glasovi. Od sedanje vladne ekipe Gibanja Svoboda sta brez poslanskega sedeža ostali tudi ministrici Valentina Prevolnik Rupel (4144 glasov) in Ksenija Klampfer (2907).

Največ glasov je Gibanju Svoboda prinesel njen predsednik Robert Golob (11.272), takoj za njim pa je Vesna Humar, državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki jo je v dveh volilnih okrajih podprlo kar 9987 ljudi, a to ni bilo dovolj, da bi postala poslanka, ker predstavlja 30,26 odstotka, vsi uvrščeni iz postojnske volilne enote pa so zbrali po več kot 39 odstotkov. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na tretjem mestu v Gibanju Svoboda dobila 9746 glasov. Največji delež med kandidati na vseh listah je s 43,52 odstotka dosegel podpredsednik vlade Matej Arčon. Poleg omenjenih so bili od ministrov te stranke uspešni še Klemen Boštjančič, Vinko Logaj, Mateja Čalušić in Borut Sajovic.

Tudi desetkratna razlika

Tudi v SDS je h končnemu izidu največ prispeval predsednik stranke. Janeza Janšo je obkrožilo 9185 volivcev oziroma 40,9 odstotka v obeh okrajih, kjer je kandidiral. Od dosedanjih predstavnikov SDS sta pred vrati ostala Andrej Hoivik in Alenka Helbl, prvi je prepričal 4041 ljudi, druga pa 4440. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je s 4008 glasovi za dobro odstotno točko zaostal za uvrstitvijo v parlament. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek v zadnji Janševi vladi pa še za nekaj odstotnih točk več.

V NSi mandata ne bo ponovila Vida Čadonič Špelič, po dveh desetletjih se od poslanskih klopi poslavlja tudi Jožef Horvat. Tudi predsednica SLS – druge stranke v skupni listi – Tina Bregant ni dobila dovolj glasov.

Razen Tadeja Osterca, ki je bil državni sekretar na ministrstvu za zdravje v obdobju, ko ga je vodil Danijel Bešič Loredan, so vsi izvoljeni na listi Demokratov večinoma novinci v politiki na državni ravni. Zunaj sta ostala najbolj prepoznavna obraza stranke, nekdanja člana SDS – Eva Irgl, ki je bila poslanka od leta 2004, in tudi predsednik Anže Logar, s tem, da je samo en od šestih poslancev Demokratov prejel več glasov od njega (1531).

Tudi nikomur od prestopnikov v SD ni uspelo ponoviti mandata, niti Mojci Šetinc Pašek niti Mateju Tašnerju Vatovcu. SD, ki je mandat končala z devetimi predstavniki, bo imela šest poslancev, po deležu (20,4 odstotka) je največ dobil predsednik Matjaž Han. Med tistimi, ki niso dosegli praga, sta zunanja ministrica Tanja Fajon in Jonas Žnidarič, ki pa je leta 2022 prišel v državni zbor kot nadomestni poslanec Tanje Fajon.

V Levici je primat pripadel sokoordinatorju Luki Mesecu s 4094 glasovi v dveh okrajih, pred Asto Vrečko (2047). Sopredsednikoma Vesne Urši Zgojznik in Urošu Macerlu preboj v parlament ni uspel, prav tako ne sedanjemu ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu.

Zoran Stevanović ni naredil največ za to, da je Resnica postala parlamentarna stranka, le na soočenjih, temveč je zbral tudi največ glasov 1042. Resnica ima tudi kandidata, ki je za to, da je postal poslanec potreboval najmanj glasov – za Nedeljka Todorovića je glasovalo 716 volivcev.

Zapleteno računanje

Po vsakih analizah volitev se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da, na primer, nekdo z več kot 9000 glasovi nima sedeža, po drugi strani pa ga dobi nekdo z manj kot 800? V slovenskem proporcionalnem sistemu z osmimi volilnimi enotami, v katerih je po 11 volilnih okrajev, in štiriodstotnim pragom se mandati na ravni volilnih enot delijo na podlagi Droopovega količnika, na ravni države pa po D'Hondtovem sistemu. Zakon o volitvah v državni zbor določa, da se število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti (11), povečanim za ena, kar se zaokroži na celo število navzgor. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Pripada ji toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo. Pri razdelitvi mandatov se upoštevajo le glasovi strank, ki so prag presegle, drugi ne štejejo.

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se razdelijo na ravni države tako, da se jih listam dodeli toliko, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah. Zelo poenostavljeno povedano: pomemben je delež, ki ga kandidat doseže v okraju, v primerjavi z drugimi z iste liste v svoji volilni enoti. Zato se naprej uvrstijo nekateri z manjšim absolutnim številom, v zadnji fazi pa »tekmujejo« med seboj kandidati isti liste.