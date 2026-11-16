SLS izgubila kar nekaj županov, Demokrati dobili prvega

Slovenska ljudska stranka je na lokalnih volitvah izgubila del županske mreže, ki jo je zgradila pred štirimi leti. Od 15 občin, v katerih je leta 2022 samostojno dobila župana, jih je letos sedem obdržala že v prvem krogu, v dveh pa se njena kandidata še borita za zmago. V štirih občinah je župansko mesto izgubila oziroma zanj sploh ni imela kandidata.

SLS je v prvem krogu obdržala županske položaje na Blokah, Kobilju, Majšperku, Naklem, Pivki, Puconcih in Trnovski vasi. V dveh občinah so bili njeni kandidati manj uspešni od tekmecev, v dveh pa stranka sploh ni imela svojega kandidata.

V Benediktu je aktualni župan Milan Repič, kandidat SLS, zbral 576 glasov, njegov tekmec Rok Šijanc pa jih je dobil 750. Tudi v Dobrni je kandidat SLS Danijel Šibanc izgubil župansko tekmo. Zbral je 542 glasov, Tadej Fijavž pa 595, kar pomeni, da je bila razlika med njima le 53 glasov.

V Dobju in Račah - Framu SLS ni imela kandidata. V Dobju je zmagal Miran Fuchs, kandidat skupine volivcev, v Račah - Framu pa Samo Rajšp, kandidat lokalne liste, ki je bil tudi edini kandidat.

V drugem krogu le še v Litiji in Tišini

SLS se za županski položaj lahko poteguje v še dveh občinah. V Litiji je Franc Rokavec v prvem krogu zbral 44,1 odstotka glasov in se uvrstil v drugi krog. V Tišini je dosedanji župan Franc Horvat prejel 37,1 odstotka glasov, kar je bilo dovolj za drugo mesto za Simonom Detellbachom.

V Moravčah in Sevnici kandidata SLS nista prišla v drugi krog. Edo Korošec je v Moravčah prejel 90 glasov oziroma 2,9 odstotka, Janez Kukec pa je bil v Sevnici tretji s 24,7 odstotka glasov.

Stranka v občinah, kjer je pred štirimi leti samostojno zmagala, ne bo mogla računati na enak županski izkupiček. Če njena kandidata v Litiji in Tišini zmagata v drugem krogu, bo v novem mandatu vodila največ devet od teh 15 občin.

Zanimiva je tudi zmaga v Dobrepolju, kjer je Rok Blatnik zmagal ob podpori SLS, SDS in NSi. To je prva nova občina, v kateri je SLS po letu 2018 sodelovala pri županski zmagi skupaj s tema strankama, ne pa kot samostojna predlagateljica.

Pri primerjavi rezultatov je treba upoštevati, da gre za delne izide, glasovi po pošti pa še niso všteti. Prav tako v navedeni bilanci niso upoštevane zmage kandidatov, ki so jih SLS in druge stranke podprle skupaj, denimo na Hajdini, v Šenčurju in Destrniku.

Demokrati do prvega samostojnega župana

Med strankami, ki so se na lokalnih volitvah prvič pomerile z lastnimi kandidati, so do pomembnega uspeha prišli Demokrati. V Rogaški Slatini je njihov kandidat Peter Volovšek zmagal s 75,9 odstotka glasov. Zbral je 2959 glasov, njegova tekmica Aleksandra Krumpak iz Gibanja Svoboda pa je prejela 938 oziroma 24,1 odstotka.

Občino je od leta 1994 vodil Branko Kidrič, ki letos ni kandidiral. Leta 2018 je zmagal kot kandidat SLS, leta 2022 pa kot kandidat NSi, ko je prejel 64,1 odstotka glasov. Volovškova zmaga je tako tudi sprememba v politični zastopanosti občine.

Demokrati so letos imeli 21 kandidatov za župane. V Rogaški Slatini so dosegli edino samostojno zmago med 15 občinami, katerih izidi so bili po delnih podatkih že odločeni. Drugod so nastopali tudi v sodelovanju z drugimi strankami. Na Hajdini so bili med predlagatelji ponovno izvoljenega Stanislava Glažarja skupaj s SDS, NSi in SLS, v Ajdovščini so podprli Mateja Marca skupaj s SDS in NSi, v Vojniku Urško Mužar, v Škofji Loki pa Janeza Demšarja.