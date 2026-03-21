Služba za tiste, ki imajo radi domovino, ne za egoiste

Svet že zelo dolgo ni bil tako nevaren, kot je zdaj, a pri štipendistih ministrstva za obrambo to ne ohladi ljubezni do vojaškega poklica. Izbrali so si ga, ker niso egoisti, ljubijo svojo domovino in vedo, da če se začne vojna, mora nekdo tudi braniti našo državo. Sogovornici vidita kar nekaj vzporednic med delom v zdravstvu in v vojski prav zaradi altruistične narave obeh poklicev.

Ministrstvo za obrambo ima 856 aktivnih štipendijskih pogodb, med štipendisti imajo največ študentov logistike, fizioterapije, ekonomije, informatike, letalstva, menedžmenta, obramboslovja ali varstvoslovja, strojništva in medicine ali zdravstvene nege. Lani so na tak način pridobili 40 novih kadrov, v prihodnjih letih si želijo to številko dvigniti na sto na leto. Poiskali smo tri štipendiste in se z njimi pogovarjali o njihovem pogledu na vojaški poklic.