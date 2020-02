SMC: Predčasne volitve pomenijo vsaj polletni zastoj

Vsebina, ne ideološko izključevanje

Stranka Desus je od SAB dobila povabilo za pogovore o oblikovanju sredinske, projektne vlade, je povedala Aleksandra Pivec. FOTO: Leon Vidic

Pričakovan še en krog posvetovanj

Prvak SDS Janez Janša se je odzval tudi na potezo predsednice SAB Alenke Bratušek, ki je parlamentarne stranke z izjemo SDS danes povabila k pogovorom za oblikovanje morebitne projektne koalicije. ”V Sloveniji je očitno vse mogoče. Vlado, ki jo je oblikovala stranka s komaj 13 poslanci, smo že imeli. Zdaj se očitno tega loteva stranka, ki jih ima pol manj,” je komentiral. FOTO: Jože Suhadolnik

Izvršni odbor Stranke modernega centra je na današnji seji, prvi po odstopu predsednika vlade, ocenil razmere v političnem prostoru in sprejel stališče, da so predčasne volitve zgolj ena od možnosti za razrešitev trenutnega položaja. »Predčasne volitve pomenijo vsaj polletni zastoj pri sprejemanju prepotrebnih ukrepov, poleg tega pa ne bi prinesle bistveno enostavnejših političnih razmerij. Zato je po prepričanju SMC potrebno preveriti voljo za oblikovanje morebitne drugačne vlade, ki pa bi se morala zediniti na vsebinskih vprašanjih,« so sporočili po jutranji seji izvršnega odbora SMC.Stranka je v tem trenutku z desetimi poslanci jeziček na tehtnici za oblikovanje nove, desnosredinske koalicije. Poslanska skupina SMC in njen prvakpoudarjata, da so enotni ter da bo odločitev, ki jo bodo sprejeli, v dobro Slovenije. Iz izjav vodstva stranke je bilo sicer doslej mogoče razbrati, da so naklonjeni oblikovanju nove koalicije v tej sestavi državnega zbora. SMC samostojnega nastopa na volitvah glede na javnomnenjske raziskave ne bi preživela . Glede na današnje sporočilo po seji vodstva stranke, je naklonjenost oblikovanju nove koalicije bolj jasna.Za SMC so ključnega pomena ukrepi s področja dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva, stanovanjske politike, sanacije okoljsko degradiranih območij in okrepitve gospodarskega okolja. Prihodnja vlada pa bo morala po besedah Zdravka Počivalška, kadarkoli že jo bomo dobili, stati na vsebini, ne na ideološkem izključevanju. To se ni izkazalo za konstruktivno osnovo za operativno delovanje vlade. »Če smo dovolj zreli in odgovorni, da stopimo skupaj za državo, smo zraven, sicer gremo na predčane volitve,« je še povedal Počivalšek in dodal, da je stranka že oblikovala volilni štab in okrepila priprave na morebitne predčasne volitve.Po petkovem sestanku z, ki pa SMC ponuja skupni nastop na morebitnih predčasnih volitvah, je Počivalšek, spomnimo, izjavil, da se njuni pogledi nekoliko razlikujejo Jutri se začnejo uradni pogovori predsednika države Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin, vendar je pričakovati, da bo nato opravil še en krog posvetovanj.Predsednik SDSje danes ocenil, da je mogoče se za preostanek tega mandata državnega zbora sestavi vlado, ki bo ambiciozna in ki bo večinska. Koliko je to mogoče, pa je danes še prezgodaj ocenjevati, je dodal. "Zagotovo pa SDS ne bo skakala v bazen, v katerem ni vode," je zatrdil in dodal, da je zdaj na potezi predsednik republike Borut Pahor."Vse, kar se zdaj dogaja, je neformalno. Strateško je položaj zelo podoben temu, kar je bilo pred enim tednom, nič se ni spremenilo. Formalno je na vrsti predsednik republike, ki bo opravil pogovore. Dogovorjena sva, da se potem slišiva in skupaj oceniva položaj," je še dejal Janša v izjavi medijem ob robu foruma Kluba slovenskih podjetnikov.Medtem je predsednica stranke Desuspovedala, da je stranka Desus od SAB dobila povabilo za pogovore o oblikovanju sredinske, projektne vlade. V SAB pa so pojasnili, da so k premisleku o oblikovanju projektne vlade za sprejetje sprememb volilne zakonodaje povabili vse parlamentarne stranke, razen SDS.Da je NSi pismo predsednice SAB prejel, je potrdil Matej Tonin, vsebine pisma pa še ni videl in ga ne more komentirati, saj je bil o vabilu ravnokar obveščen, vsebine pa ne pozna. "Mi se bomo z vsemi pogovarjali, nas zanima konkretna vsebina, poslanskih mandatov pa naša stranka ne bo reševala," je ponovil prvak NSi. "Na vprašanja ali bi šel v koalicijo, ki jo bo vodil Janez Janša v tem trenutku ne morem odgovoriti, novinarji takoj začnete s kadrovskimi vprašanji, pomembna pa bo vsebina," je dodal. Za potencialno novo vlado je potrebno 46 glasov, da se do njih pride, se je treba dogovoriti za vsebino. Pri vseh pogovorih bodo vztrajali, da se najprej konkretno dogovori katere stvari bi realizirali.Politične stranke medtem z nestrpnostjo čakajo še na rezultate javnomnenjskih anket, ki bodo že upoštevale tudi dejstvo padca vlade, poleg tega pa se konkretni pogovori, na katerih bodo pretehtali možnost nastanka nove koalicije in določili projekte, ki jo bodo morebiti povezali, sploh še niso začeli.