SMC na izvršilnem odboru o prioritetah, ne pa še kadrih

Tako kot preostali potencialni prvaki morebitne koalicije tudi prvak SMCizpostavlja vsebinske prioritete, o katerih se usklajujejo še s SDS, NSi in Desus. Zanje so to starostna oskrba, stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe in zmanjšanje birokratskih ovir v gospodarstvu.O kadrih izvršilni odbor SMC še naj ne bi razpravljali, četudi se v javnosti že ugiba o nekaterih ministrskih imenih. »Imena bomo v SMC dali na mizo, ko bomo dorekli vse, kar zadeva vsebino,« je že v petek napovedal prvak SMC. O aktualnih razmerah bo v sredo sicer v širši sestavi razpravljal še svet stranke, ko bi lahko morebiti naslovili tudi vprašanje neenotnosti poslanske skupine.Je pa že znano, da prvak SDSželi v vladi prvake vseh strank, ki bi sodelovali v koaliciji. Za razliko od Počivalška in predsednice Desusaimajo s tem težavo NSi, saj bi svoje prvakaraje videli na mestu predsednika državnega zbora.