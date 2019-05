SMC po slabem rezultatu na kongres

Preberite še: Poraženci in zmagovalci

Prvak SMCbo na volilne in programskem kongresu stranke preveril, ali še ima zaupanje stranke po slabem rezultatu, ki so ga dosegli na evropskih volitvah.»Včeraj sem o izidu evropskih volitev razpravljal s člani vodstva SMC. Strinjali smo se, da slab volilni rezultat zahteva analizo, nekatere kadrovske spremembe in programsko prenovo. Dogovorili smo se, da bo v oktobru sklican volilni in programski kongres stranke,« je povedal Cerar in ob tem zatrdil, da imajo dovolj močno ekipo, da bodo zmogli kritično razpravo in nujno prenovo.Navedel pa je še, da kot politika skrbi in žalosti, da državotvorna drža danes ne prinaša uspeha, ampak rine stranko pod prag. »SMC bo vedno za združevanje moči v vladi, koaliciji, evropskih povezavah in še posebej v sami stranki,« je zatrdil še Cerar.Zaradi izvolitve, ki je iz SMC prestopil v SD, pa si v stranki lahko obetajo dodatnega poslanca v državnem zboru. Skupno bodo tako imeli ponovno deset poslanskih glasov.Cerar je že ob razglasitvi rezultatov – dosegli so vsega 1,6 odstotka glasov – povedal, da ne beži od odgovornosti. »Izid bomo analizirali in se odločili, kako naprej. Žal mi je, da se nismo povezale liberalne stranke, saj bi verjetno lahko dobili še dodatnega poslanca. Nekaj malega smo zato izgubili in zapravili priložnost,« je še povedal Cerar. Bi šlo lažje tudi z evropsko komisarko? »Seveda nam je žal, da je ni bilo na listi,« je še povedal Cerar in se ji vseeno zahvalil za podporo v kampanji.Znotraj stranke so o morebitnem kongresu razpravljali že pred evropskimi volitvami. Na osi poslanske skupine in vodstva stranke je bilo takrat sicer slišati o nesoglasjih glede tega, kdaj bi volilni kongres sploh sklicati.