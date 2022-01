SMC preimenovan tudi v državnem zboru

Od danes je tudi nekdanja poslanska skupina SMC imenovana Konkretno. Ta stranka je namreč pravna naslednica SMC in stranke Gas, »zato se vsa pogodbena razmerja ohranjajo«, je predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču sporočil vodja poslanske skupine Gregor Perič, ki je danes na posvetu poslanskih skupin zagovarjal tudi stališče, da želijo v stranki Konkretno kljub odhodu še ene poslanke Mateje Udovč obdržati vsa mesta v delovnih telesih.

In to se bo, kot kaže, tudi zgodilo, saj večina poslanskih skupin tri mesece pred volitvami ni bila naklonjena ponovni razdelitvi vseh mest v delovnih telesih, za kar se je zavzela Levica. »Razmerja, kot so zastopana v delovnih telesih, ne izražajo dejanskih političnih razmer,« je navedel namestnik vodje poslanske skupine Miha Kordiš in pri tem navedel, da ima Konkretno kar sedem mest preveč. To po njegovih besedah vpliva na zakonodajne postopke, saj se večina dela in sprememb opravi na sejah delovnih teles. Vlada Janeza Janše pa si po njegovih besedah tako zagotavlja večino v delovnih telesih, kjer je morda tudi ne bi imela.

Edina sprememba, ki se bo torej zgodila po potrditvi kolegija predsednika državnega zbora, je to, da bo Branislav Rajić po prestopu iz poslanske skupine nepovezanih poslancev v SAB s seboj odnesel tudi mesto podpredsednika v odboru za zunanjo politiko. Tega je zasedal tudi še v času, ko je bil član predhodnice stranke Konkretno.

10 prestopov poslancev iz ene v drugo poslansko skupino se je zgodilo v tem mandatu.

Po izstopu iz stranke pa bo brez vsakršnih položajev v delovnih telesih Udovčeva, ki nastopa kot samostojna poslanka in zastopa Našo deželo, ni pa se pridružila poslanski skupini nepovezanih poslancev. To zdaj sestavljajo le še Zorčič, Janja Sluga in Jurij Lep – to je minimalno število poslancev za sestavo poslanske skupine –, ki se je odločil, da se ne bo pridružil LMŠ, ampak ob vzpostavljanju novih igralcev na političnem parketu išče boljše izhodišče. Janja Sluga in Jurij Lep svojih načrtov še nista razkrila, a svojih podpisov za jutrišnjo ustanovitev Zorčičeve stranke menda nista prispevala. Špekulira se, da naj bi se pridružila Robertu Golobu.

»Naše liste so pa tudi zaprte, tega časa je praktično zmanjkalo,« pa je po SD in SAB tudi prvak LMŠ Marjan Šarec izključil možnost prestopa nepovezanih poslancev v njihovo stranko.