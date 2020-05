SMC zapustil še en poslanec

Skupaj prišla, skoraj sočasno odšla

Po tem, ko je poslanske vrste stranke SMC zapustil Jani Möderndorfer , ki se je odločil, da mu bolj ustreza poslanski sedež LMŠ, se je za prestop odločil še en poslanec SMC, in sicer. O njegovi odločitvi se je ugibalo nekaj dni, poslanci SD pa so po naših informacijah danes vsi povedali, da se strinjajo z njegovim prihodom v njihovo poslansko skupino.Vodja poslanske skupinebo v uradni izjavi, ki jo bo dal to popoldne, potrdil, da za, ki je v SD prišel iz Levice, zdaj prihaja še poslanski kolega iz SMC. Poslanska skupina SMC bo imela tako odslej osem članov. Špekulira se, da Židanov odhod ni zadnji prestop iz SMC.Židanu je sicer na twitterju Möderndorfer že čestital.Gregor Židan je sicer nekdanji nogometaš (igral je tudi za slovensko reprezentanco), v svoje vrste pa so ga v SMC sprejeli skupaj z Möderndorferjem. 24. septembra 2018 je stranka organizirala novinarsko konferenco, na kateri jima je dobrodošlico izrekel takratni vodja poslanske skupine. Möderndorferja je opisal kot zelo izkušenega na političnem parketu, Židana pa kot izkušenega na športnih terenih.