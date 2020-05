SMC: Židan je kot razlog za prestop omenil sanjsko ponudbo

Počivalškov tvit se jim zdi posrečen

Vodja poslanske skupine SMCje v odzivu na odmeven prestop še enega poslanca iz njihovih vrst v opozicijsko poslansko skupino dejala, da poslanski prestopi niso nič novega. »Je pa res, da je en prestop prvega poslanskega kolega bil nekako pričakovan, medtem ko drugi prestop ni bil pričakovan in je bil za nas presenečenje,« je komentirala. Pri prvem je mislila na prestop Janija Möderndorferja k LMŠ , pri drugem pa na prestopk SD. Pravi, da jih je Židan presenetil predvsem zato, ker »za prestop v tem prestopnem roku ni navajal nekih političnih razlogov, pač pa je omenjal samo sanjsko ponudbo, ki je ne more zavrniti«. Dodala je, da nekateri njihovi poslanci še vedno dobivajo ponudbe za prestop. In ponudbe so po mnenju SMC presegle vse meje dobrega okusa.Židan sicer po prestopu ni dal izjave za medije. Njegov prestop je uradno potrdil vodja poslanske skupine SD, ki je včeraj dejal, da so takšne odločitve za posameznike kar težke, zato se je Židan odločil, da medijem te odločitve ne bo pojasnjeval.se je, kot je danes poročalo Delo , še preden so Gregorja Židana v svoje vrste sprejeli novi parlamentarni kolegi, pogovoril s prvakom SDin napovedal, da se bo sam vrnil v poslanske klopi. Gregor Židan je namreč nadomestni poslanec, ki je v državni zbor prišel po tem, ko je Počivalšek postal minister. Včeraj je Počivalšek tvitnil tudi: »Židan dan za sponzorje poslanskih prestopov se utegne kmalu končati.«»Ta tvit se je meni zdel zelo posrečen in je odprl točno tisto, kar je imel namen odpreti, seveda, da se vsi sprašujemo,« pa je danes komentirala Janja Sluga, več pa ni hotela pojasnjevati. Dodala je, da je minister v tem trenutku v pripravah na interpelacijo, ki jo je tudi sam želel izkoristiti kot priložnost za to, da bo z argumenti odgovoril na vse, kar mu je bilo očitano.Koalicija se bo sestala jutri na Brdu pri Kranju, na dnevnem redu razprave pa bo tretji protikoronski paket. Po neuradnih informacijah bo pogovor tekel tudi o koaliciji sami oziroma o tem, kako zdaj naprej. V SMC pravijo, da nimajo tako natačnih informacij, kot jih imajo očitno novinarji, in da je ena in edina točka dnevnega reda tretji protikoronski paket.