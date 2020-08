FOTO:Smiselnost in učinkovitost ukrepov za preprečevanje covida

Peberite še: 33 na novo okuženih s koronavirusom

Javnost tudi skeptična

Zgodaj popoldne, ob 13.30, bo v Predsedniški palači sledilo tudi srečanje zdravnikov s politiko, pogovor z Borutom Pahorjem. Na njem so ob dr. Beovićevi in dr. Strletu napovedani še virologinja in mikrobiologinja dr. Tatjana Avšič - Županc, infektologinja dr. Tatjana Lejko Zupanc in interventni pulmolog dr. Aleš Rozman.

Le zdravniška stroka, brez politike. Tako je izhodišče novinarske konference Slovenske medicinske akademije z naslovom Smiselnost in učinkovitost ukrepov za preprečevanje covida, na kateri sodelujejo predstavniki zdravstvene stroke.Sodelujejo predsednik Slovenske medicinske akademije, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in prodekan Medicinske fakultete, profesor za infektologijo na Medicinski fakulteti, vodja strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etikoin predsednik Slovenskega zdravniškega društvaDr. Pavel Poredoš je uvodoma napovedal, da bo konferenca usmerjena v vprašanje, kje smo z epidemijo v tem trenutku. Zanj je covid-19 »seriozna kuga 21. stoletja«. Poudaril je pomen medijev, »katerih glas seže v deveto vas«. V nekaterih medijih je zaznal tudi dvome o usodnosti bolezni. Pred tem – pred oznakami, da gre za svojevrsten fašizem, neustavnost ali kršenje svobode – si ne moremo zatiskati oči, je dodal. Zavajanje lahko pripelje do epidemije nepredvidljivih razsežnosti.Dr. Miroslav Petrovec je govoril na temo Koronavirus: realnost ali fikcije? Kaj nas čaka v prihodnosti? Koronaviruse poznamo že dolgo, je dejal, vse pa se je spremenilo leta 2003, ko se je ob pojavu sarsa izkazalo, da lahko povzroči smrt, in pred osmimi meseci s pojavom novega koronavirusa v Wuhanu. Je virus fikcija? Ni, na današnji dan imamo skoraj milijon mrtvih, le da vseh še nismo prišteli.​Kaj nas čaka v prihodnosti, je po njegovem mnenju nemogoče napovedati. Že med zimo bomo prisiljeni v življenje v zaprtih prostorih, kjer je možnost prenosa večja. »Delim skrb kolegov klinikov in virologov po vsem svetu, ki so vsi zaskrbljeni. Takšne sezone, kot imamo letos, glede virusov še ni bilo. Gripa je konec pomladi skoraj čudežno izginila. Ukrepi so preprečili širjenje ne le širjenje koronavirusa, pač pa tudi številnih drugih bolezni. Pozimi bo gotovo velika uganka, kaj bo z najmlajšo populacijo.«Dr. Franc Strle je temo Razsežnost epidemije v Sloveniji in po svetu ter njene posledice uvedel s številkami, da je bilo do včeraj potrjenih 32,7 milijona okužb in 815.000 smrti. V Sloveniji je umrlo 133 ljudi, več žensk kot moških. Ob teh številkah se je smisleno zamisliti in ukrepati, je prepričan. Če kdo umre, je to neponovljiva stvar, okolica se mora tega zavedati. Posledice pa so tudi splošne, v gospodarskem in družbenem smislu. Nekatere stvari v Sloveniji ne gredo v pravo smer, je prepričan. Epidemije ne jemljemo resno. Panika bi bila odveč, smiselno pa je, da ukrepe upoštevamo, je dodal in povedal še, da je zaenkrat tudi premalo podatkov o dolgoročnih posledicah prebolevanja covida-18.Dr. Beović je opozorila, da smo v Sloveniji trenutno v valovanju okužb, ki bo verjetno trajalo do prekinitve, ko bo dostopno cepivo oziroma se bo epidemija iztekla. Trenutno imamo že tretji val zaradi vnosov iz tujine, ki mu vselej sledi val notranjih prenosov. Trenutno v Sloveniji ni nikogar na intenztivni negi. Strokovna svetovalna skupina, ki ji predseduje, vladi svetuje sorazmerno stroge ukrepe. Vlada skupini lahko sledi ali tudi ne, nikoli pa ni želela uvesti strožjih ukrepov od tistih, ki so jih predlagali, je poudarila. Proti covidu-19 še vedno ni učinkovitega zdravila niti cepiva. Enako so morali ravnati ljudje v predindustrijskem obdobju ali srednjem veku. Uvajati moramo nefarmakološke ukrepe, fizično omejevanje in uporabo mask, »pregrado čez nos in usta«, ki preprečujejo kapljične prenose okužbe. Ob tem fizično distanco in razkužila. Noben izmed teh učinkov ni stoodstoten, a se njihovi učinki seštevajo. Če bi želeli živeti karseda normalno, bi se morali na osebni ravni čim bolj varovati. Nekateri jih nasprotujejo. Nošenje mask velja v Ameriki za demokratično dejanje, pri nas jim tisti, ki se deklarirajo za borce za svobodo, nasprotujejo, je prepričana.Kot so nam povedali v Slovenskem zdravniškem društvu, je medicinska stroka znova zaznala skeptičnost do pandemije novega koronavirusa oziroma covida-19, zato se ji zdi pomembno, da se znova oglasi s predstavniki različnih vej medicine od infektologije in mikrobiologije do medicinske etike.