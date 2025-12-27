  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Smo na pravi strani zgodovine, a cena za načelnost v zunanji politiki je visoka

    Ministrica za zunanje zadeve trdi, da je Slovenija v varnostnem svetu dokazala, da lahko majhna država mirno, načelno in brez dvojnih meril vpliva na svet.
    »Osebno bi si želela delovati v svetu zunanje, mednarodne politike, kar je vedno mogoče gledati tudi skozi prizmo domače politike. Verjetno bom kandidirala na državnozborskih volitvah,« je poudarila Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
    »Osebno bi si želela delovati v svetu zunanje, mednarodne politike, kar je vedno mogoče gledati tudi skozi prizmo domače politike. Verjetno bom kandidirala na državnozborskih volitvah,« je poudarila Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    Jure Kosec
    27. 12. 2025 | 05:00
    27. 12. 2025 | 06:43
    22:24
    Pred iztekom članstva Slovenije v varnostnem svetu Združenih narodov je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon v pogovoru za Delo predstavila dosežke dveletnega mandata in svoje poglede na izzive, pred katere državo in Evropo postavlja čedalje zahtevnejše mednarodno okolje.

    Večkrat slišim, kako je Slovenija znala na vsak konflikt odgovoriti z enakimi načeli. Čeprav ruska agresija v Ukrajini traja že štiri leta, smo se enako podrobno ukvarjali z vojno v Gazi, z grozljivo humanitarno situacijo v Sudanu in se tako izogibali kakršnim koli dvojnim standardom, potegne Tanja Fajon črto pod dveletnim slovenskim članstvom v varnostnem svetu OZN.

    Poleg ruskega vplivanja ministrico skrbi, na kakšne načim se bo v slovenski predvolilni proces vpletel Izrael, ki ne skriva naklonjenosti do stranke SDS.

