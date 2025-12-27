Smo na pravi strani zgodovine, a cena za načelnost v zunanji politiki je visoka

Pred iztekom članstva Slovenije v varnostnem svetu Združenih narodov je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon v pogovoru za Delo predstavila dosežke dveletnega mandata in svoje poglede na izzive, pred katere državo in Evropo postavlja čedalje zahtevnejše mednarodno okolje.

Večkrat slišim, kako je Slovenija znala na vsak konflikt odgovoriti z enakimi načeli. Čeprav ruska agresija v Ukrajini traja že štiri leta, smo se enako podrobno ukvarjali z vojno v Gazi, z grozljivo humanitarno situacijo v Sudanu in se tako izogibali kakršnim koli dvojnim standardom, potegne Tanja Fajon črto pod dveletnim slovenskim članstvom v varnostnem svetu OZN.

Poleg ruskega vplivanja ministrico skrbi, na kakšne načim se bo v slovenski predvolilni proces vpletel Izrael, ki ne skriva naklonjenosti do stranke SDS.