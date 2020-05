»Smo pripravljeni, čakamo rezervacije!«

Na Turistično-gostinski zbornici Slovenije so zelo razočarani nad napovedanimi vladnimi ukrepi za zaščito turizma in svarijo pred propadom celotne panoge. Medtem pa ponudniki turističnih nastanitev že sestavljajo skromne sezname prvih gostov. »Od 1. julija so ogrožena delovna mesta 20.000 delavcev v turizmu,« so opozorili na turistično-gostinski zbornici, ki jo vodi Fedja Pobegajlo. Nestrpno so pričakovali tretji sveženj vladnih ukrepov za reševanje turističnih podjetij, ki naj bi čakanje na delo doma podaljšal za najmanj štiri mesece ali celo do konca leta in omogočil pridobitev nepovratnih sredstev za premagovanje ...