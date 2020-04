Smo uspešno opravili »izpit« iz zdravstvene oskrbe starejših?

Ljubljana – Razširjenost okužbe s korona virusom v domovih za starejše po Sloveniji je ena najbolj žgočih tem v času korona epidemije. Vrsta vprašanj, kot denimo, kako pravilno ravnati z okuženimi oskrbovanci domov in kam jih namestiti – v domove ali bolnišnice - ostaja brez odgovora, prav tako obtožbe, da domovi postajajo »zasilne ustanove za oskrbo bolnikov s covidom-19«.O epidemiji bolezni in o zdravstveni oskrbi starejših pojasnjujejo, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko,, zdravnica in državna koordinatorka skupine za paliativno oskrbo pri Ministrstvu za zdravje ter, profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana.