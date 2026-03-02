Smodeju končno vročili obtožnico – a ji ugovarja

Afera Fotopub je avgusta 2022 na plan prinesla številne obtožbe proti Dušanu Josipu Smodeju, ki se je umaknil v tujino. Obtožnice jim leto dni ni uspelo vročiti, dokler okrožno državno tožilstvo v Ljubljani prejšnji mesec ni podalo sodišču predlog za Smodejev pripor.

Po izbruhu afere ter ovadbah se je Smodej, zadnji direktor festivala Fotopub in predsednik istoimenskega društva, kot preživeli osrednji akter afere preselil v Italijo. Ko je bila vložena obtožnica na sodišču februarja lani, je bil nanjo vložen ugovor – nato pa Smodeju niso več mogli vročiti obtožnice.

Po izbruhu afere Fotopub je Smodej izginil v tujino. FOTO: Črt Piksi

Smodej je vmes lani javno deloval kot kurator v Benetkah in Bologni, na družbenih omrežjih se je smejal s fotografij, posnetih v Maroku, Franciji ter po več italijanskih krajih. Sredi prejšnjega meseca je poziral v Berlinu ob režiserju iranskih korenin, čigar film je bil predvajan v sklopu letošnjega filmskega festivala Berlinale.

Ves ta čas mu sodišče ni moglo vročiti obtožnice, čeprav je slovenskemu pravosodju bil znan Smodejev naslov na otoku San Marco v Benetkah. Februarja pa so se na tožilstvu odločili za naslednji možni korak: »Pristojni državni tožilec je na Okrožno sodišče v Ljubljani podal predlog za odreditev pripora,« so predlog povzeli na tožilstvu.

Ker bi to za Smodeja lahko pomenilo tudi, da bi ga ob kakšnem preverjanju dokumentov v kateri drugi državi presenetil evropski nalog za prijetje in predajo, pri katerem bi pristal za zapahi, je prevzel obtožnico v zadevi Fotopub. »Obtožnica je vročena. Proti njej je vložen ugovor, o čemer bo odločal zunajobravnavni senat sodišča,« je prevzem potrdila Mateja Jazbec, predstavnica za odnose z javnostjo v uradu predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča.

Smodej se ni slačil zgolj zasebno, ampak tudi za potrebe Fotopuba. FOTO: Fotopub /twitter

Smodej se bo tako moral sodno soočiti z obtožbami kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost oziroma spolno nasilje, omogočanje uživanja drog ter lahko telesno poškodbo, ki naj bi jo storil proti mlajši oškodovanki. Ker gre za odprt postopek, sodišče po sodnem redu trenutno še ne more posredovati več informacij.