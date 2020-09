Smrkelj še ni vzrok za obisk pediatra

Ljubljana – »To, da otrok smrka, ni vzrok, da bi prišli k pediatru, razen če se zapleta in otrok težje diha, ima neobvladljivo vročino, bolečine v ušesih. Zaradi navadnih prehladov ne prej ne zdaj v času covida ni dobro, da pride otrok v polno čakalnico, kjer se virusi pomešajo med seboj in otrok še dodatno zboli,« pojasnjuje pediatrinja Helena Mole. Potem ko sta stroka in ministrstvo za zdravje dosegla soglasje in odločila, da na testiranje na okužbo s koronavirusom ne bo treba vrtčevskim otrokom ter šolarjem iz prve triade, razen če imajo tako znake okužbe dihal kot tudi vročino in drisko, se nekaterim staršem ...