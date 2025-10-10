Po smrti moškega: Vpleteni policisti in člani komisije, tako kaže, delajo še naprej

FOTO: Shutterstock

Prav nobenega pretiranega razloga za veselje ni imel na dan vladnega imenovanja za generalnega direktorja policije s polnim mandatom Damjan Petrič, saj je javnost šokirala novica o ugotovitvah Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) Ministrstva za notranje zadeve o ukrepih in ravnanjih mož postave glede dogodka 8. decembra lani (takrat je policijo sicer vodil še Senad Jušić), ko so intervenirali zaradi nasilnega moškega. Ta je tri dni po policijskem postopku v bolnišnici umrl.

Policijo so tistega dne dopoldne na pomoč poklicali, ker je takrat še neznani moški na terasi enega od hotelov razmetaval stole in razbil steklena vrata, v nadaljevanju pa fizično napadel uslužbenko hotela in mimoidočega moškega ter se nenavadno vedel. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so na Čopovi ulici po pridobljenem opisu videza moškega izsledili.

Posebni oddelek Kot je to običaj, sume kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešili policisti, pod drobnogled vzame posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva. Policija s tožilstvom po lastnih navedbah sodeluje in mu zagotavlja vse potrebne informacije ter dokumentacijo.

Potem je šlo samo še navzdol

Nobenega dvoma ni, da se je moški intenzivno upiral policijskemu postopku, zato so zoper njega uporabili silo, med drugim tudi strokovni prijem – davljenje. Do tu, tako kažejo do zdajšnje ugotovitve, je bilo vse v skladu s predpisi in pričakovanim ravnanjem policistov glede na okoliščine. Potem pa je šlo samo še navzdol.

Uporabo sile je preverila že komisija Policijske uprave Ljubljana, ki pa je, vsaj tako kaže, oprala krivde policiste, ki so ukrepali, oziroma neobjektivno ocenila uporabo prekomerne sile. Kot je razvidno iz pojasnil policije, je strokovna služba Generalne policijske uprave (GPU) že pred mnenjem DPDVN pripravila svoje poročilo, v katerem se ni strinjala z nekaterimi ključnimi ugotovitvami komisije direktorja Policijske uprave Ljubljana. DPDVN je v mnenju podprl stališče strokovne službe GPU, kar kaže na razhajanja znotraj sistema notranjega nadzora.

DPDVN je med drugim ugotovil, da so policisti na kraju opustili takojšnje nudenje prve pomoči. Ko je bil moški že vklenjen, je bilo zoper njega nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabljeno prisilno sredstvo – druga telesna sila.

Po oceni DPDVN so policisti naslednjega dne nezakonito vstopili in preiskali hotelsko sobo, ki jo je najel moški. Kljub resnim ugotovitvam in pritisku svojcev umrlega pa konkretnih disciplinskih ukrepov zoper policiste ali člane notranje komisije še ni. Kot nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica GPU, notranjevarnostni postopek še poteka.

Brez dvoma gre za enega temnejših madežev v zgodovini slovenske policije, ki zaradi političnih vpletanj in kadrovskih mešetarjenj v zadnjih letih zaupanje v delo policije samo še dodatno spodkopava. Strokovnjaki, s katerimi smo govorili, sicer opozarjajo, da gre za resno kršitev, ki pa je ne gre posploševati na celotno policijsko organizacijo.

Zlasti pa poudarjajo, da je policija ena redkih javnih služb, ki ima izdelan sistem ugotavljanja kršitev, in da se je v preteklosti že večkrat izkazalo, da se navadno tudi ustrezno odzove.