Umrl je Andrej Rant, pionir zobozdravstva za osebe z motnjami v razvoju

Poslovil se je Andrej Rant, zobozdravnik, ki je po končanem študiju stomatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani vse do upokojitve leta 2008 deloval v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je skrbel za otroke in odrasle z motnjami v razvoju, so zapisali na Zdravniški zbornici Slovenije.

Bil je pionir strokovnega pristopa k tej skupini bolnikov in ustanovitelj Sekcije za zobozdravstvo oseb z motnjami v razvoju pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Prav tako je bil tudi član odbora svetovne organizacije IADH, prejel je stanovsko Shwabovo nagrado, leta 2014 pa je bil imenovan za častnega člana Zdravniške zbornice Slovenije.

Poleg zobozdravstva se je udejstvoval tudi v kulturi – bil je avtor petih pesniških zbirk, leta 2021 pa je za svoje kulturno delo prejel tudi zlatnik Slovenskega tolarja.