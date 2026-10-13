Smrt šestletnika v Termah Ptuj: kdo bo odgovarjal za tragično utopitev

Na ptujskem sodišču so se danes na predobravnavnem naroku zaradi smrti šestletnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v Termah Ptuj, obdolženi izrekli za nedolžne. Animatorkama Melani Fajt in Sandri Fajt obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici Plavalnega kluba Terme Ptuj Mateji Rozman in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu.

Po besedah višje državne tožilke Teje Kukovec Belšak tožilstvo Mateji Rozman očita, da kot odgovorna oseba društva ni ravnala v skladu s predpisi o varnostnih ukrepih in je s tem povzročila nevarnost za življenje ljudi, njeno ravnanje pa je imelo za posledico smrt ene osebe. Obtožnica jo namreč bremeni, da je na delovno mesto otroške animacije napotila animatorki, ki za to nista bili primerno strokovno usposobljeni.

Melani in Sandri Fajt, ki sta opravljali delo animatork, pa tožilstvo očita, da sta sprejeli delo, čeprav zanj nista bili strokovno usposobljeni, pred začetkom animacije nista pridobili podatkov o plavalnih sposobnostih otrok in nista poskrbeli, da bi neplavalci imeli ustrezne plavalne pripomočke. Prav tako naj ne bi ustrezno nadzorovali otrok pri uporabi tobogana.

Tožilstvo animatorkama Melani in Sandri Fajt očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici Plavalnega kluba Terme Ptuj Mateji Rozman in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. FOTO: Aleš Andlovič

Na rojstnodnevni zabavi je bilo deset otrok, starih od štiri do devet let, med njimi štirje neplavalci, je navedlo tožilstvo. Šestletni deček, ki je kasneje umrl, je po spustu po toboganu pristal v zunanjem bazenu, kjer ni imel stojne višine in ni znal plavati. Ker ni imel nameščenega plavalnega pripomočka, je utonil. Po navedbah iz obtožnice bi bilo smrt mogoče preprečiti z ustreznimi plavalnimi pripomočki, strokovno usposobljenimi animatorji in pravilnim nadzorom otrok.

Tožilstvo Rozmanovi očita tudi, da v društvu ni ustrezno uredila ocene tveganja, usposabljanja za delo otroškega animatorja ter internih pravil za izvajanje kopaliških in vodnih animacij. Animatorkama menda ni zagotovila ustreznega usposabljanja za varno delo in ju ni seznanila s predpisi ter strokovnimi smernicami, ki jih morata upoštevati pri delu z otroki v vodi.

Enako opustitev in kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu očitajo tudi plavalnemu klubu kot pravni osebi, ki ga v postopku zastopa Jure Rozman. Vsi obdolženi so na predobravnavnem naroku povedali, da so obtožbo razumeli, krivde pa niso priznali.

Starši umrlega dečka in še dva mladoletna oškodovanca so vložili premoženjskopravne zahtevke v skupni višini 220.000 evrov. Tudi teh zahtevkov obdolženi niso priznali. Zagovorniki obdolženih so predlagali zaslišanje več prič in izvedencev ter izvedbo drugih dokazov. Med drugim želijo neposredno zaslišanje prič, pregled videoposnetkov iz Term Ptuj, pridobitev urnikov reševalcev in dodatno preverjanje okoliščin, povezanih z varnostjo kopališča in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja.

Glavna obravnava se bo začela 14. januarja, starši umrlega dečka in še dva mladoletna oškodovanca pa zahtevajo skupno 220.000 evrov odškodnine. FOTO: Andres F. Uran

Obramba je opozorila tudi na namestitev kamere v izteku tobogana po dogodku, kar po mnenju obrambe kaže na pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnostnega nadzora pred nesrečo. Na predobravnavnem naroku je tudi nastal zaplet zaradi zapisnika o zaslišanju Mateje Rozman, ki naj bi bil v preiskavi že izločen iz spisa. Njen zagovornik je nasprotoval predlogu, da se dokaz ponovno uporabi, in predlagal njegovo izločitev.

Zagovornik Sandre Fajt pa je vztrajal, da je treba obrambi omogočiti izvedbo za njegovo stranko razbremenilnih dokazov, ter predlagal, naj se postopek proti Mateji Rozman in plavalnemu klubu izloči in vodi ločeno. Po njegovem mnenju enotni postopek Sandri Fajt otežuje izvajanje obrambe.

Sodišče je zagovorniku Mateje Rozman in tožilstvu določilo osemdnevni rok za opredelitev do predloga za izločitev dokaza. O predlogih za izvedbo dokazov in morebitno ločeno vodenje postopkov bo odločilo pred začetkom glavne obravnave. Ta bo potekala 14. januarja pred sodnikom posameznikom, s čimer so se strinjali vsi zagovorniki in tudi tožilstvo.