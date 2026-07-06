Umrl je slikar in konservator Marij Vrenko

Umrl je akademski slikar in restavrator Marij Vrenko, so o svojem dolgoletnem članu zapisali pri Združenju umetnikov Škofja Loka.

Vrenko, rojen leta 1963, je leta 1989 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Bil je prejemnik Groharjeve štipendije. Na ALUO je leta 1992 dokončal tudi podiplomski študij restavratorstva, leta 1993 pa še slikarsko specialko pri profesorici Metki Krašovec.

Od leta 1991 do 1998 je predaval tehnologijo slikarstva kot docent na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Bil je samozaposlen v kulturi. Živel in ustvarjal je v Ljubljani.

Kot likovni ustvarjalec je odgovore na vprašanja o pomenu in vlogi slike v sodobni umetnosti iskal z umikom v zasebnost in intimnost svojega motivnega sveta. Njegovo ustvarjanje je izviralo predvsem iz podoživljanja mladostnega domačega ruralnega okolja ter kasnejšega srečevanja z vsakdanjo civilizacijsko izkušnjo, do katere je ostajal odprt, čeprav jo je vselej obravnaval s kritično distanco, so še zapisali pri Združenju umetnikov Škofja Loka.

Svoje tematske zasnove je razvijal na stičišču tihožitja in krajine, osrednje mesto v njegovih delih pa so zavzemali predmeti iz vsakdanjega življenja. Prepoznaven slog, uravnotežene kompozicije, smisel za humorne domislice in vsebinska pestrost so zaznamovali njegovo umetniško ustvarjanje.

Prav te značilnosti so Vrenkovo ustvarjanje uvrstile med prepoznavne dosežke sodobnega slovenskega slikarstva, ki je nastajalo na presečišču slikarskega modernizma in svobodnejših sodobnih vizualnih pristopov.