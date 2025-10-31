Renata Jakob Roban: Kaj se zgodi s truplom pokojnika po smrti?

Smrt danes še vedno odrivamo iz vsakdana. Nekoč je pokojnik po smrti ležal doma, sorodniki so ga prišli pogledat, se zbrali okrog njega. Danes tega praktično ni več, tudi z vasi je večinoma izginilo. Kot pojasnjuje Renata Jakob Roban, predsednica Slovenskega društva Hospic, v enem od njihovih projektov Facing death govorijo tudi o tem, kaj se dogaja s truplom po smrti.

»A ljudje tega nočemo vedeti. Naleteli smo na zelo trd oreh, kar se tiče tega, da bi spregovorili v javnosti o tem. Ljudje preprosto prepuščamo vse te stvari nekim drugim službam,« je med drugim povedala v podkastu Na robu.

Telesa pokojnikov pravzaprav po smrtu postanejo komunalni odpadek, ker »te dejansko odpelje komunala«. Ljudje ne vedo, je povedala Jakob Robanova, da se danes ne upepeljuje več v oblekah, ki jih damo pokojniku: »Ponavadi mu damo to njegovo najlepšo obleko; a dejansko ga preoblečejo v vreče. Tudi meni, ki sem že kar nekaj časa v Slovenskem društvu Hospic, me je marsikaj presenetilo. Sama sem, denimo, menila, da truplo zgori v celoti, ko se ga upepeli. A to ne drži, potrebno je urediti še trde dele, ki ostanejo. Tega nisem vedela in verjamem, da je za marsikoga od nas to mletje kosti šokantno«.

FOTO: Shutterstock

Poslovitev ni enaka slovesu

Sogovornica je v podkastu med drugim povedala tudi, da je poslovitev od pokojnika zelo pomembna za začetek žalovanja. Tudi, če je prišlo do nesreče. V času covida, ko so se zavzemali za pravico do poslovitve, da v slovenskem slovarju besede »poslovitev« ni, ker se premalo uporablja: »Poslovitev pomeni neposredno slovo od mrtvega telesa, od človeka, ki si ga imel rad, medtem ko slovo pomeni obredni pogreb.« Renata Jakob Roban je opozorila, da pravica do poslovitve ni enaka.

»Če umreš v bolnišnici, nimaš možnosti, da bi tvoje telo po smrti odpeljali domov in bi se lahko sorodniki poslovili. Res je, da se tudi svojci ne angažirajo v tej smeri. Če pa umreš doma, pa ti je to omogočeno. Zato vsem toplo polagam na srce, da ne kar takoj kličejo pogrebne službe, ki odpelje telo. Vzemite si čas, povabite sosede, mogoče poslušajte glasbo, ki jo je imel pokojnik rad, vse to pomaga pri procesu žalovanja«.

Zakaj je v procesih slovesa, umiranja največ življenja? Kaj o prostovoljnem končanju življenja menijo v Slovenskem društvu Hospic? Poslušajte v celotnem podkastu Na robu.