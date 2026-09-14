Smrtno nevarna ‘naj pot 2026’: Vesela, da sem preživela

Mnogi ljubitelji gora so nestrpno pričakovali odprtje poti iz Zadnje Trente na Bavški Grintavec, eno najlepših, a tudi najbolj zakotnih gora nad dolino Soče. Zaradi obsežnega skalnega podora je bila pot več let zaprta. Letos pa je po izboru planincev postala naj pot 2026, prejela je namreč največ glasov od petih poti, potrebnih obnove, zato je od Zavarovalnice Triglav prejela sredstva, da so jo lahko popravili. Ob koncu avgusta je Planinska zveza Slovenije (PZS) sporočila, da so pot, ki velja za eno najbolj zahtevnih v naših gorah, markacisti Planinskega društva Jesenice ob tehnični podpori PZS v zelo zahtevni akciji obnovili in popravili varovala na poškodovanih odsekih ter jo ponovno odprli. Pri tem so tudi poudarili, da »Bavški Grintavec ostaja resna in zahtevna gora, ki je tudi ...