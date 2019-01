Smučanje je zalogaj, a stroške lahko tudi omejimo

Ni poceni, lahko pa je še dražje

Raje svoje kot izposojene

Slovenija se je to zimo znašla v »sendviču« snežnih padavin in vsaj do zdaj potegnila kratko, a kljub temu naša smučišča večinoma obratujejo kot v običajni zimi. Smučarske ponudbe je v naši bližini tako več kot dovolj, z nekaj pozornosti pri izbiri smučarske opreme pa družine lahko tudi nekaj prihranijo.»Vreme je pravzaprav prekrasno, toda v primerjavi s soseščino nimamo običajne zimske idile, ki ljudi najbolj privablja na smučišča,« je dosedanjo zimo povzel sekretar Združenja slovenskih žičničarjev. Nizke temperature so bile zagotovilo za pripravo tehničnega snega, zato je večina smučišč dovolj pobelila strmine za dostojno smuko.»Stanje na Voglu in tudi na Kaninu pa ni rožnato, saj sta edini večji smučišči, ki nimata infrastrukture za umetno zasneževanje,« je pojasnil. Medtem ko je Kaninu v uteho – če veter sploh dovoljuje obratovanje – povezava z italijansko Sello Neveo, imajo na Voglu več težav. Morda mu bodo napovedane padavine konec tedna vendarle zagotovile dovolj debelo odejo, s čimer bi lahko dobro poslovali ves drugi vrhunec sezone otroških šolskih počitnic, ki so pred vrati.»Obisk je zadovoljiv, decembrski rezultati niso slabi, ponekod so presenetljivo celo boljši kot lani. Vsaj na Rogli je tako, tudi Krvavec je imel boljšo predprodajo kart kot prejšnjo sezono,« dodaja Brecelj.Po rednem ceniku slovenskih gorskih centrov se pri nas lahko smučamo za 30 do 35 evrov za dnevno karto na odraslo osebo, otroci pa za 16 do 21 evrov, na povezanem kaninskem smučišču za 25 evrov. Družine – tudi zaradi dodatnih ugodnosti – rade izbirajo predvsem Smučarski center Cerkno in Roglo, a je izbira za enodnevno smuko največkrat odvisna glede na oddaljenost smučišča.Toda kakšen kilometer vožnje več očitno ni problem, saj Slovenci pridno obiskujemo manjša in večja smučišča v soseščini. Tudi za ceno dražje karte, ki pa vsaj na furlanskih smučiščih Promoturja (Trbiž, Višarje, Zoncolan, Piancavallo …) s 37 evri ne odstopajo veliko. Cene na avstrijskem Koroškem so že bolj zasoljene, saj bo karta v povprečju (odvisno od termina) že presegla 45 evrov in v nekaterih primerih tudi 50 evrov. Oblegane Mokrine stanejo 48 evrov za smučarski dan, sodobni velecenter Saalbach na Salzburškem z 270 kilometri prog pa 55 evrov oziroma 263 evrov za šestdnevni užitek.Stroškovni glavobol si družine lahko precej zmanjšajo z izposojo opreme, če volja ali finančni zalogaj dovoljujeta zgolj nekaj smučarskih dni na sezono. Za standardni komplet smuči in čevljev bo treba v večini primerov sicer odšteti okoli 20 evrov na dan, kar pa je veliko manj od nakupa nove opreme. Za povprečno dobre smuči bo namreč treba nameniti vsaj 350 evrov, za boljšo pa že 700 evrov. Za čevlje, ki so pomembnejši kot smuči, bo treba v žep seči po še vsaj 200 evrov.Poleg tega se na smučišču ne smemo več prikazati brez čelade, ki lahko stane od 30 do 200 evrov, precej več kot sto evrov bi bilo prav nameniti za želvo za zaščito hrbtenice in hrbta! »S tega vidika se izposoja marsikomu precej bolj izplača kot nakup opreme. Poleg tega smučarjem niti ni treba skrbeti za pripravo smuči, saj jih vedno dobijo pripravljene,« je pojasnil primorski servisers Sel pri Volčah.Komur pa smučanje pomeni več in na snegu preživi vsaj 20 dni na sezono, potem se naložbi v opremo ne bo odpovedal. Vendar sodobni materiali zahtevajo redno servisiranje, kar bo znaša še okoli 20 evrov na servis. »Visoka cena še ne pomeni tudi dobrih smuči, če te niso tudi dobro pripravljene. Različnih strokovnjakov v svojih garažah je pri nas še vedno veliko, toda materiali zahtevajo vrhunsko opremo za obdelavo smuči. V tujini servis in izposojo uporabljajo precej več kot pri nas,« so nam pojasnili v Ski Servisu Strel.