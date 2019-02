Smuči v kot, s kolesom na pot

Ni počasnejše od javnega prevoza

Karikatura Marko Kočevar

Čeprav vam smuči še ni obvezno pospraviti, si le pojdite pogledat kolo v klet ali v trgovino. Med vami so zagrizeni rekreativci, ki jih ne moremo naučiti nič novega – razen morda uporabe čisto navadnega bicikla za vsakdanje opravke. Vsa večja slovenska mesta ležijo na precej ravnem terenu, zato dolgi in pogosti vzponi za nas ne morejo biti izgovor, sploh ne v dobi elektrificiranih koles.Morda že dolga leta niste sedli na kolo ali pa le v skrajni nuji. Toda kolo ni kar tako: ne potrebuje velikega parkirnega prostora, ni počasnejše od javnega prevoza in za pogon porablja zares majhno količino maščob ali ogljikovih hidratov. Tudi nadvse pomembni izpusti niso strašni: samo nekaj več ogljikovega dioksida, kot če bi sedeli pred televizorjem, ter, odvisno od vrste prehrane, nekaj metana. Voda in sol pri potenju menda ne štejeta. Dež in zima? Tudi temu se je s sodobno opremo mogoče uspešno upreti.Pravijo, da je kolesarjenje precej zdravo. Vsekakor obremenjuje sklepe manj od hoje ali teka in je zelo aerobno, če se ne smukate v prometni konici med avtomobili ali ne poganjate sobnega kolesa v smrdljivi telovadnici. Sicer pa vdihavate izpušne pline tudi v avtomobilu, avtobusu ali peš na pločniku.Nimate primernega kolesa? Če zahtevate vrhunsko z najmanj enaindvajsetimi prestavami, morda res ne. Ampak v kleti leži staro kolo brez prestav, ki za mestno vožnjo in krajše razdalje popolnoma zadošča. Oglejte si pnevmatike, če so porozne, jih obvezno zamenjajte. To ni drago in vas bo obvarovalo pred predrtjem in zdrsi. Potrebujete tudi luči, odsevnike in zvonec ter delujočo zadnjo zavoro, saj je uporaba samo sprednje smrtno nevarna.Časi, ko so opremo kolesa za drag denar preverjali miličniki, so žal že zdavnaj minili, a cenite vsaj lastno kožo. V telefone zatopljeni pešci vas ne slišijo in ne vidijo, avtomobilisti pa vas v mraku opazijo veliko teže kot vi njih: celo omejujoče vetrobransko steklo je danes vsaj rahlo zatemnjeno, in če poleg tega še dežuje ali sneži ... Sodobna LED-svetilka ima pred klasičnim dinamom vsaj to prednost, da sveti tudi pri ustavljenem kolesu, ne samo med vožnjo. Seveda se danes vozi naokrog dobra polovica koles brez vsakršne razsvetljave, vendar nismo več mularija, kajne?Pravite, da s kolesom ne morete pripeljati domov niti stvari iz trgovine? Dve mreži z živo kokošjo in desetimi kilogrami krompirja res ne sodita na krmilo kolesa. Lahko pa kupite soliden prtljažnik in košaro, kovček ali torbo – odsvetujemo le preobremenjevanje prednjega kolesa in krmila. Za domačo predelavo v dostavno kolo so posebej primerna ženska kolesa z manjšimi in debelejšimi kolesi: ko zadaj naložiš zabojček sadja ali razcveteno lončnico, moškega kolesa sploh ni preprosto zajezditi. Manjša, debelejša kolesa so trpežnejša in znižujejo težišče. Nekateri si omislijo čisto pravo tovorno kolo ali majhen tovorni priklopnik, oboje je na voljo tudi v dobro založenih domačih trgovinah.Pravite, da ne želite priti prepoteni na zmenek? Pomagata zmerno poganjanje ali pedelek – električno kolo, ki le sodeluje pri poganjanju. Morate v vrtec ali po dejavnostih razvoziti tri vnuke? Praktični Nizozemci so ustregli tudi takšnim zahtevam, pobrskajte malo po spletu.Se bojite mestnega prometa in bi se raje začeli rekreirati? Za poskus in začetek bosta čisto v redu skoraj kakršno koli kolo in oprema. V naših letih naj bi bilo dobro počutje pomembnejše od hitrosti, zato naj bodo ustrezni predvsem sedež in mere kolesa. Žal velja, da je mogoče na sedežu udobno sedeti ali pa nemoteno poganjati, redko pa oboje hkrati. Za pomlad bodo najbrž kar pravšnja vaša pohodniška ali izletniška oblačila. Hlače naj nimajo trdih šivov v predelu sedala ali pa zapravite nekaj evrov za podložene kolesarske spodnjice. Začnite s približno dvajsetimi kilometri lahke poti in se ne vznemirjajte, če vas bodo prehitevale celo brhke petdesetletnice. Z vožnje vam ni treba priti čisto izčrpani in razboleni, le prezračeni in razgibani bodite.Električna kolesa? Kot potuho in popolnoma nepotrebna jih zavračajo predvsem mladi aspiranti na svetovne rekorde, pri starejših je drugače. Je že tako, da se med partnerjema eden počuti bolje in je drugi šibkejši, zato menda ne moreta skupaj uživati na kolesih. Staromodna, a zabavna rešitev je tandem, kolo za dva. Danes je pedelek zares dobra rešitev teh težav: šibkejši lahko drži korak z močnejšim in tudi uživa v kolesarjenju, močnejšega pa ne ovira in ne zadržuje.Električna kolesa so že danes, v nasprotju z električnimi avtomobili, skoraj popolna. Izbirate lahko med številnimi in cenovno zelo različnimi pedeleki ali daste elektrificirati lastno kolo. O električnih kolesih, ki so na naših cestah že prav pogosta, vas bomo še obveščali tudi na drugih straneh našega časnika.