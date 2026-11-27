Sneg, ki je pobelil Slovenijo, in nizke temperature so omogočili tudi začetek smučarske sezone, na katero se gorski centri že pripravljajo. Ponekod bo mogoče vijugati že ta konec tedna, druga smučišča pričakujejo, da bodo lahko naprave zagnala prihodnji teden. Že danes pa bo na enem od smučišč na voljo brezplačna nočna smuka. Prvi bodo smučarje letos sprejeli na Kopah, kjer bo že nocoj na voljo brezplačna nočna smuka. Konec tedna pa bodo nato naprave delovale tako čez dan kot zvečer. Kot pojasnjujejo na tem pohorskem smučišču, bodo cene vozovnic še predsezonske, torej 37 evrov za dnevno odraslo in 25 evrov za otroško. Tako danes kot jutri pa bodo dogajanje popestrili s ski opening koncertoma. Novost letošnje sezone bo, kot je napovedal prvi mož Kop Boštjan Paradiž, skupna smučarska ...