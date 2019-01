Smučišče na Kaninu s skoraj pol milijona neplačanih obveznosti

Zavod ima blokiran račun, delavci pa ostajajo brez plač. FOTO: Jure Eržen

Zavodu Sončni Kanin, upravljavcu smučišča Kanin, se je nabralo za približno pol milijona neplačanih obveznosti, poroča Radio Slovenija. Zavod ima blokiran račun, delavci pa ostajajo brez plač.Kot je za Radio Slovenija pojasnil predsednik sveta zavoda, je nad višino neporavnanih obveznosti presenečen, a upa, da bo novozapadli sneg vendarle zagotovil prihodke v blagajno, saj je bil obisk Kanina zaradi pomanjkanja snega zelo skromen.Od 415.000 evrov neplačanih obveznosti ima zavod za 162.000 zapadlih računov. Izkazalo se je, da 250.000 evrov predstavljajo dolgoročne obveznosti za nakup teptalca, ki pa zapadejo šele leta 2021, zavod pa ima račun blokiran zaradi neporavnanih obveznosti do davkarije v višini približno 80.000 evrov. Občina se je sicer pritožila na odločitev FURS-a, da bi moral Sončni Kanin skupaj z obrestmi plačati več kot 100.000 evrov zaradi poslovanja z espeji, ki bi jih morali po zakonodaji zaposliti.Občinski svet je na četrtkovi maratonski seji potrdil predlog, da ustanovijo komisijo, ki bo preiskala poslovanje Sončnega Kanina, ki so ga leta 2015 obnovili z 8,7 milijona evrov evropskega in predvsem državnega denarja, piše spletni portal MMC. »To je javni denar in ljudje bi morali vedeti. Samo to je glavni vzrok,« je pojasnil Hrovat.