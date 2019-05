Sneg in pozeba?

Po nekaj dneh lepega in toplega vremena, se v naše kraje znova plazijo padavine in nizke temperature.



Že danes popoldne se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, ki bodo vztrajale tudi v soboto, v noči na nedeljo pa se bodo še okrepile. V naše kraje bo prodrla polarna zračna masa. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi nekoliko niže.



»V gorah bo zapadlo od deset do 25 centimetrov novega snega, povečala se bo stopnja nevarnosti proženja plazov. Še več snega bo v avstrijskih Alpah. Pri nas bo snežilo v Gornjesavski dolini, pa tudi na Blokah in Rakitni,« je povedal dežurni meteorolog na Agenciji za okolje (Arso) Brane Gregorčič.



»Z nekaj sreče se bomo izognili najhujšemu, torej snegolomu. Nad 800 metri nadmorske višine rastline tudi še niso tako olistane kot po nižinah,« Gregorčič nadaljuje, a opozori, da bi se lahko do nedelje napovedi lahko še nekoliko spremenile.



Padavine bo pospremil tudi okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Morda bi lahko na Vipavskem burja povzročala težave v prometu. Vetrovno bo tudi še v ponedeljek, nato pa se bo veter nekoliko umiril, nastopila bo jasna noč s ponedeljka na torek, zato lahko v torek zjutraj pričakujemo tudi slano. Številni se, ker so rastline v polnem cvetu, bojijo pozebe. Hude pozebe po trenutnih napovedih ni videti, a do torka se lahko napoved še spremeni, znova opozori Gregorčič.