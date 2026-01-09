V gorah razmere zelo zahtevne: reševalci pomagali na Špiku in pod Češko kočo

Snežna odeja, ki je zajela slovenska mesta, je v hribovitem svetu dosegla še večje razsežnosti. Kljub snegu, ki marsikomu vzame željo, da bi sploh zapustil domači prag, se nekateri vztrajni pohodniki tudi v sedanjih vremenskih razmerah vneto odpravljajo v naravo. Zaradi zimskih vremenskih razmer sta se včeraj zgodili dve nesreči.

Na gori Špik v Julijskih Alpah je 23-letnemu Avstrijcu zdrsnilo, nakar je skupaj s še enim pohodnikom zdrsel po sneženem pobočju. Triindvajsetletnik zaradi bolečin v nogi poti ni mogel nadaljevati, zato je pohodnika v dolino peljal helikopter. Oba sta imela s seboj čelado, cepin in dereze, vendar so sedanje vremenske razmere za gorsko pohodništvo zaradi oblice snega še posebej otežene.

Včeraj se je ponesrečil tudi 30-letnik, ki je plezal na zaledeneli Sinji Slap pod Češko kočo na Jezerskem. Med plezanjem je nanj s pobočja priletel kamen in ga poškodoval po nogi. Helikopter ga je odpeljal v Splošno bolnišnico Jesenice. Po poročanju Policijske uprave Kranj je bil plezalec prav tako ustrezno opremljen za plezanje v zahtevnih pogojih.

Zaradi zapadlega snega in ponekod tudi poledenele podlage, megle in vetra je nujna dodatna previdnost pri načrtovanju tur v visokogorje.

Policija izdaja posebna opozorila za pohodništvo v visokogorju, kjer so vremenske razmere zelo spremenljive. Opozorili so, da je nujno treba imeti ustrezno zimsko gorniško opremo. Svetujejo, da se pred odhodom v visokogorje spremlja vremensko napoved in obvestila pohodnikom. Predlagajo tudi, naj si vsaj za težje ture pohodniki pomagajo z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki.