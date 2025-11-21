Sneg pobelil višje predele, burja in zdrsi ohromili promet

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile; petkovo jutro je v večji del države prineslo spremembo vremena s padavinami, ki so v višjih legah prešle v sneg.

Zimske razmere, pospremljene z močnim vetrom na Primorskem, so že v zgodnjih jutranjih urah povzročile nevšečnosti v prometu, medtem ko meteorologi za konec tedna napovedujejo najhladnejši dan v tem delu leta.

Zastoji in omejitve zaradi vetra

Prometno-informacijski center je voznike opozoril na previdnost, saj se v višjih predelih sneg že oprijemlje cestišč, zato je uporaba ustrezne zimske opreme nujna. Razmere so najbolj zaostrene na Gorenjskem in Koroškem ter na prelazih.

Agencija RS za okolje (Arso) je izdala rumeno opozorilo. FOTO: Arso

Poleg snega prometne tokove ovira tudi močna burja na zahodu države. Zaradi sunkov vetra so pristojne službe uvedle omejitve prometa na ključnih povezavah:

Na hitri cesti Nanos–Ajdovščina in na regionalni cesti Razdrto–Vipava velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Na cesti Col–Črni Vrh je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike.

Jutranja prometna konica je dodatno obremenila avtocestni križ. Zastoji so nastajali predvsem na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem - Sapom, kjer je pretočnost dodatno zmanjšalo okvarjeno vozilo.

Na Kredarici je v zadnjih 12 urah zapadlo osem centimetrov novega snega. FOTO: Dars

Snežna odeja v gorah se debeli

V visokogorju so padavine obilnejše. Na Kredarici, kjer je v zadnjih 12 urah zapadlo osem centimetrov novega snega, višina snežne odeje znaša že 98 centimetrov.

Zimska podoba je zajela tudi smučarska središča; na Kaninu merijo 43 centimetrov snega, na Voglu in Krvavcu pa nekaj več kot 30 centimetrov.

Po nižinah v notranjosti države medtem prevladuje oblačno vreme z občasnim dežjem ali mešanimi padavinami.

Zastoji so nastajali predvsem na primorski in dolenjski avtocesti. FOTO: Dars

Pred nami je ledeni dan

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi snežnih razmer za celotno državo izdala rumeno opozorilo. Današnje dnevne temperature se bodo gibale med 0 in 3 stopinjami Celzija, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V soboto se bo na zahodu delno zjasnilo, medtem ko bo na jugovzhodu še lahko naletaval sneg, burja na Primorskem pa se bo v noči na soboto prehodno okrepila.

Vrhunec ohladitve nas čaka v nedeljo, ki bo po napovedih meteorologov najhladnejši dan v tej sezoni. Jutranje temperature se bodo v alpskih dolinah spustile tudi pod –10 stopinj Celzija. Čez dan bo večji del Slovenije, zlasti Gorenjska, Notranjska in del Štajerske, ostal v primežu temperatur pod lediščem (med –6 in –8 stopinjami Celzija), kar meteorološko označujemo kot ledeni dan.

Zimske razmere so že v zgodnjih jutranjih urah povzročile nevšečnosti v prometu. FOTO: Dars

Mraz bo popustil v ponedeljek, ko se z zahoda obetajo nove padavine, ki bodo po nižinah predvidoma v obliki dežja.