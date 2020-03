Sneg ponekod ovira promet

Sneg ovira tudi promet. FOTO: Aljaž Vrabec

Marsikje po Sloveniji so se ljudje prebudili v zasneženo jutro, posledično pa je več težav v prometu. Nastajajo zastoji, nekaj je tudi prometnih nesreč.Ponekod se sneg oprijema vozišča. Policisti opozarjajo na ustrezno opremo, prilagojeno hitrost vožnje in ustrezno varnostno razdaljo. Take razmere terjajo previdnejši stil vožnje. Kdor nima zimske opreme, naj ne gre v prometu.Zaradi prometnih nesreč je zaprt prehitevalni pas na hitri cesti skozi Maribor v pokritem vkopu Maribor iz smeri Šentilja proti Hočam, nastal je krajši zastoj. Na gorenjski avtocesti je oviran promet na voznem pasu pred priključkom Kranj vzhod proti Karavankam, na vipavski hitri cesti pa je promet oviran med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi.Promet je zaradi jutranje prometne konice zgoščen in upočasnjen v smeri večjih mest. Zastoji proti Ljubljani nastajajo iz smeri Dolenjske, Kočevja in Štajerske.Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Cerkvenjak proti Lendavi.Na cestah Godovič-Črni Vrh-Col in Spodnja Idrija-Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet.