Roglo in Krvavec pobelil sneg, močna burja na Primorskem (VIDEO)

Meja sneženja je bila danes na nadmorski višini med 900 in 1.100 metrov, na Rogli in Krvavcu je zapadel prvi sneg, na Kaninu je odeja visoka 12 centimetrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je medtem izdala opozorilo zaradi močne burje na Primorskem. Od danes opoldne pa do torka bo namreč na izpostavljenih mestih burja v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h, opozarja ARSO.

V torek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, ponekod na jugovzhodu bo še občasno rahlo deževalo. Veter bo nekoliko oslabel. V sredo bo sprva oblačno, tu in tam bo ponekod še rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno jasnilo. Meja sneženja se bo dvigala.

Ob 13. uri je bilo po podatkih samodejnih postaj ARSO največ snega na Zelenici, 20 cm. Na Kaninu je bilo 12 cm snega, na Rogli 11 cm, na Uršlji gori 10 cm, na Pavličevem sedlu 7 cm, na Vršiču 5 cm, na Krvavcu 4 cm ter na Svetih Treh Kraljih na Pohorju 3 cm.

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Snežno odejo smo prvega novembra pod 1000 metri nazadnje imeli leta 2012. Takrat je konec oktobra snežilo vse do nižin, piše portal Meteoinfo.