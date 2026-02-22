Brez elektrike še dobrih 3000 odjemalcev na območju Elektra Maribor

Po petkovem hudem sneženju in kritičnih vremenskih razmer, ki je v temo pahnila več deset tisoč ljudi, je trenutno na območju Elektra Maribor po podatkih na njihovi spletni strani brez elektrike še okrog 3000 odjemalcev.

FOTO: Elektro Maribor

Na severovzhodu Slovenije bodo tudi danes nadaljevali odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Včeraj zvečer je bilo na območju Elektra Maribor brez elektrike še okoli 4300 odjemalcev. Na pomoč so priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije.

Civilna zaščita bo na najbolj ranljiva območja pripeljala še dodatne agregate. »Za marsikoga bo odprava posledic trajala več dni, mogoče tudi en teden,« je po obisku regije povedal predsednik vlade Robert Golob. Golob si je na terenu ogledal škodo in ocenil, da razlog za tako velik izpad ni slabo vzdrževano omrežje, temveč dejstvo, da je v kratkem času padla velika količina težkega snega. Pozval je, da naj se potrebe po agregatih koordinirajo samo prek civilne zaščite. »Oprema iz cele države dokazuje, da smo lahko solidarni z vsemi, ki potrebujejo pomoč, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije živijo in za kakšno nesrečo gre.«

Zemljevid izklopov Uporabnike V Elektru Maribor prosijo za razumevanje in strpnost ter jih vabijo, da stanje izpadov spremljajo tudi na njihovem spletnem zemljevidu izpadov: Elektro Maribor - Zemljevid planskih del in izpadov za tekoči dan. Zaradi varnosti ponovno opozarjajo, naj individualne agregate priklapljajo izključno usposobljene osebe in naj se agregati ne priklapljajo neposredno na omrežje. Dežurne službe naj se kliče le v nujnih primerih.

Nov sistem alarmiranja: zakaj sporočila niso prejeli?

Mnogi so se ob dogajanju vprašali, ali ne bi bilo v tako obsežni škodi smotrno uporabiti na novo uveden sistem alarmiranja in tudi obveščanja Si.alarm. Prvi mož Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin je na očitke odgovarjal, da sistem deluje, da je deloval tudi v vmesnem času od javnega testiranja. Občani pa niso dobili obvestila na svoje mobilne aparate ker, »so očitno pristojne službe, ki se nahajajo na terenu in vodje intervencije ocenile, da alarmiranje prek sistema Si.alarm ni potrebno in nas niso zaprosile, da bi poslali kakršnokoli sporočilo«.