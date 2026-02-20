  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Sneg povzroča težave, prekinjen železniški promet med Ljubljano in Mariborom

    Danes na severovzhodu države pričakujemo zimske razmere. Do popoldneva lahko zapade od 10 do 20, v višjih legah do 40 centimetrov.
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    R. I., STA
    20. 2. 2026 | 06:55
    20. 2. 2026 | 07:30
    3:51
    Kljub temu, da naj bi pust pregnal zimo, se ta še ni poslovila: v večjem delu države sneži ali dežuje, meja sneženja se je ponoči marsikje spustila do nižin. Trenutno najmočneje sneži v Podravju in na Koroškem, sneg je težak, ponekod že nastaja snegolom. Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, prav tako je oviran železniški promet. 

    Snegolom je možen predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz, kjer naj bi zapadle večje količine snega.

    Predvsem v severovzhodnih krajih: na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju ter Dolenjskem in Notranjskem so se prebudili v zasneženo jutro, po napovedih Arsa bo na teh območjih sneženje najmočnejše dopoldan, zapade lahko nekje od deset do 20 centimetrov snega. V višjih legah tudi do 40 centimetrov, možen bo snegolom. Razmere so zimske.

    Za severovzhod države zaradi vremenskih razmer velja oranžno opozorilo. V visokogorju na severovzhodu pa je nevarnost snežnih plazov. 

    Ponoči se je namreč ob vplivu severovzhodnika dovolj ohladilo, da je sneg tudi v nižinah, najbolj, kot so včeraj navedli na Neurje.si, izstopajo napovedi za Roglo in Pohorje, tam lahko zapade tudi več kot 50 centimetrov sneg. Prav tako tudi na območju Kozjaka. 

    Kot navaja Arso, bo danes oblačno s padavinami. Z izjemo severovzhoda bo drugod meja sneženja na nadmorski višini okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko občasno tudi nižje. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera povečini ponehale. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do pet, na Primorskem okoli deset stopinj Celzija. 

    Na Rogli in Pohorju lahko zapade tudi več kot 50 centrimetrov snega, navaja Neurje.si. FOTO: Beti Burger
    Na Rogli in Pohorju lahko zapade tudi več kot 50 centrimetrov snega, navaja Neurje.si. FOTO: Beti Burger

    Veter se bo polegel

    Ponoči se bo delno razjasnilo, veter se bo polegel. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus sedem do minus dve, na Primorskem od nič do tri stopinje Celzija.

    Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od dva do osem, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli stopinj Celzija.

    Jutri bo delno jasno, občasno bo na nebu precej visoke in srednje oblačnosti.

    V ponedeljek bo topleje

    V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. V ponedeljek bo delno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo.

    V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

    6. januar letos v Celju. FOTO: Leon Vidic
    6. januar letos v Celju. FOTO: Leon Vidic

    Napoved za sosednje pokrajine

    Kot napoveduje Arso, bo danes prevladovalo oblačno vreme s padavinami. V krajih severno in vzhodno od nas se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri. V krajih zahodno od nas se bo popoldne že počasi jasnilo. Ob Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja, močnejša bo v Kvarnerju. Zvečer bodo padavine povsod ponehale.

    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Investicije

    V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

    Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
    Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    OI 2026

    Težave kombinatorca na zaletišču, Domen Prevc na obisku pri Avstrijcih

    Olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc je med olimpijskimi igrami obiskal avstrijsko hišo v Cortini. V slovenski hiši se je oglasil nogometni sodnik.
    20. 2. 2026 | 07:32
    Vremenske razmere

    Sneg povzroča težave, prekinjen železniški promet med Ljubljano in Mariborom

    Danes na severovzhodu države pričakujemo zimske razmere. Do popoldneva lahko zapade od 10 do 20, v višjih legah do 40 centimetrov.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Beljakovinska omleta iz blenderja (VIDEO)

    Preprosta, nasitna in polna beljakovin – pripravljena v nekaj minutah in brez kompliciranja. Vse sestavine samo zmiksamo, spečemo in obložimo s svežo zelenjavo.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Eric Dane

    Umrl je zvezdnik serije Talenti v belem

    Že pred časom je povedal, da boleha za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) in postal tudi zagovornik osveščanja o tej bolezni.
    20. 2. 2026 | 06:37
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 20. februar 2026

    Vam zvezde danes prinašajo mir in stabilnost? Ali kaj drugega?
    20. 2. 2026 | 06:00
