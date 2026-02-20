Sneg povzroča težave, prekinjen železniški promet med Ljubljano in Mariborom

Kljub temu, da naj bi pust pregnal zimo, se ta še ni poslovila: v večjem delu države sneži ali dežuje, meja sneženja se je ponoči marsikje spustila do nižin. Trenutno najmočneje sneži v Podravju in na Koroškem, sneg je težak, ponekod že nastaja snegolom. Zaradi nesreč in zdrsov vozil težave nastajajo v prometu, prav tako je oviran železniški promet.

Snegolom je možen predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz, kjer naj bi zapadle večje količine snega.

Predvsem v severovzhodnih krajih: na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju ter Dolenjskem in Notranjskem so se prebudili v zasneženo jutro, po napovedih Arsa bo na teh območjih sneženje najmočnejše dopoldan, zapade lahko nekje od deset do 20 centimetrov snega. V višjih legah tudi do 40 centimetrov, možen bo snegolom. Razmere so zimske.

Za severovzhod države zaradi vremenskih razmer velja oranžno opozorilo. V visokogorju na severovzhodu pa je nevarnost snežnih plazov.

Ponoči se je namreč ob vplivu severovzhodnika dovolj ohladilo, da je sneg tudi v nižinah, najbolj, kot so včeraj navedli na Neurje.si, izstopajo napovedi za Roglo in Pohorje, tam lahko zapade tudi več kot 50 centimetrov sneg. Prav tako tudi na območju Kozjaka.

Kot navaja Arso, bo danes oblačno s padavinami. Z izjemo severovzhoda bo drugod meja sneženja na nadmorski višini okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko občasno tudi nižje. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno slabele in do večera povečini ponehale. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do pet, na Primorskem okoli deset stopinj Celzija.

Na Rogli in Pohorju lahko zapade tudi več kot 50 centrimetrov snega, navaja Neurje.si. FOTO: Beti Burger

Veter se bo polegel

Ponoči se bo delno razjasnilo, veter se bo polegel. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus sedem do minus dve, na Primorskem od nič do tri stopinje Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od dva do osem, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno, občasno bo na nebu precej visoke in srednje oblačnosti.

V ponedeljek bo topleje

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. V ponedeljek bo delno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo.

V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

6. januar letos v Celju. FOTO: Leon Vidic