Po včerajšnjih snežnih razmerah in težavah v prometu bodo rahle padavine danes v dopoldanskih urah povsod postopoma ponehale. Ponekod je včeraj zvečer spet začelo snežiti, sneženje pa se je nadaljevalo tudi ponoči in zgodaj zjutraj.

Kot navaja Prometnoinformacijski center, je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, ter na mestnih obvoznicah. Na cestah so tudi posipne in plužne skupine, zato voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Spodnja Idrija–Godovič, Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je zaprt.

FOTO: Jože Suhadolnik

Po napovedih Arsa bo danes večji del dneva pretežno oblačno. Popoldne se bo oblačnost ponekod na severu in na Primorskem lahko trgala. Na Primorskem bo še pihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija. Ponoči se bo na zahodu delno zjasnilo, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

Jutri bo sneg lahko naletaval na jugovzhodu

Jutri bo na Primorskem in ponekod v severozahodnih krajih pretežno jasno. Drugod se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Na jugovzhodu bo lahko občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od –1 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

FOTO: Dejan Javornik