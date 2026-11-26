Slovenijo je zajelo sneženje do nižin, in sicer v večjem delu države, ponekod se sneg že oprijema cest, zaradi česar so vozne razmere zahtevne. Jutranjo prometno konico spremljajo upočasnjen promet, zastoji in prometne nesreče.

Dolenjska avtocesta je med Višnjo Goro in Grosupljem proti Novemu mestu ponovno odprta. Odprta je tudi primorska avtocesta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Ostaja zaradi zdrsov tovornih vozil promet močno oviran, nastajajo tudi zastoji. Obvozi so možni po regionalnih cestah, tudi na teh pričakujte zastoje.

Na cesti med Dolskim in Senožetmi se je okoli 8. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus, na katerem so bili kot potniki otroci. Po doslej znanih podatkih je avtobus zdrsnil s ceste, pri čemer ni bil nihče poškodovan, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Poplave in naraščanje vodotokov Reke in manjši vodotoki v slovenski Istri zaradi močnejšega dežja hitro naraščajo, nekateri so se že razlili. V Piranu so zaradi visokega plimovanja morja nekaj pred 9. uro sprožili sireno javnega alarmiranja. Morje se bo po napovedih Arsa do 11. ure na najbolj izpostavljenih delih obale razlivало približno 20 centimetrov visoko. O večjem obsegu poplav poročajo iz Izole in Pirana, kjer so gasilske enote prejele več kot sto klicev. Voda je med drugim zalila stanovanjsko hišo v Izoli in kletne prostore na Maliji. Naraščajo tudi druge reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, nekoliko se povečuje tudi obseg ojezerjenih kraških polj. Danes bodo reke v slovenski Istri sprva še naraščale, popoldne in zvečer pa se bo njihovo naraščanje umirilo. Vodostaji kraških polj in Ljubljanice na Barju se bodo še nekoliko zvišali. V petek in soboto bodo reke večinoma že upadale. V Portorožu se je že v sredo zaradi dolgotrajnega deževja porušil podporni zid, na območju Kambreškega pa je veter danes zjutraj podrl nekaj dreves.

Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo danes oblačno. Padavine se bodo zjutraj še okrepile, dež pa bo marsikje prešel v sneg. V višjih legah bo sprva možna tudi poledica. Dopoldne bodo padavine postopoma slabele in ponekod ponehale, popoldne pa bodo znova nastajale krajevne padavine, deloma v obliki snežnih ploh.

Največ snega pričakujejo v severni in severozahodni Sloveniji, kjer ga lahko zapade od pet do deset centimetrov. Drugod po notranjosti države ga bo predvidoma manj. Sneg bo zaradi razmeroma toplih tal precej moker, zato se bo sproti posedal.

Do 7. ure je največ novega snega zapadlo na severozahodu. Na Kaninu je minulo noč zapadlo 28 centimetrov novega snega, snežna odeja je tam debela 76 centimetrov. Na Kredarici je zapadlo 22 centimetrov novega snega, skupno je tam pol metra snega. V Ratečah je zapadlo 11 centimetrov snega, kažejo podatki Agencije RS za okolje. Na Vršiču je minulo noč zapadlo 12 centimetrov novega snega, skupno je tam skoraj 40 centimetrov debela snežna odeja. Na Voglu so davi namerili 14 centimetrov novega snega, snežna odeja je tam debela 25 centimetrov. Na Korenskem sedlu je minulo noč zapadlo devet centimetrov snega, na Pavličevem sedlu pet, v Kranju tri, v Logarski dolini pa dva centimetra, kažejo podatki do 7. ure.

V jutranjih urah je v višjih legah, predvsem na nadmorski višini med 500 in tisoč metri, možna poledica. Ta lahko nastane tudi zaradi prehodnega stika hladnejšega zraka pri tleh in toplejšega v višjih plasteh ozračja.

Dars voznike poziva, naj poskrbijo za predpisano zimsko opremo, predvsem ustrezne zimske pnevmatike, ter vožnjo prilagodijo razmeram. FOTO: Dejan Javornik

Zaradi zimskih razmer so začeli izločati tovorna vozila. Ukrep trenutno izvajajo iz smeri Dolenjske proti Ljubljani na počivališču Podsmreka, iz smeri Kopra proti Ljubljani na počivališčih Povir in Ravne ter v Bertokih in Srminu. Zaključeno je izločanje tovornih vozil pri Vrhniki proti Kopru.

Obvezna zimska oprema

Na cestah se sneg ponekod oprijema vozišča, posipne in plužne skupine so na terenu. Dars voznike poziva, naj poskrbijo za predpisano zimsko opremo, predvsem ustrezne zimske pnevmatike, ter vožnjo prilagodijo razmeram. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne in vremenske informacije ter za pot predvidijo več časa. V zahtevnih zimskih razmerah naj se na pot odpravijo le, če je nujna, in naj ne prehitevajo plužnih vozil.

Zaradi pričakovanih zimskih razmer bodo na posameznih odsekih avtocestnega omrežja po potrebi izločali tovorna vozila iz prometa. Ukrep bodo izvajali glede na razvoj vremenskih razmer in stanje vozišč.

Sneženje tudi zvečer in ponoči

Najvišja dnevna temperatura bo danes okoli dve stopinji Celzija, na Primorskem od osem do 13 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine znova pogostejše, po nižinah bo večinoma snežilo.

Jutri bo pretežno oblačno. Rahlo sneženje bo dopoldne postopoma ponehalo, najdlje bo vztrajalo v jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo še pihala burja. Jutranje temperature bodo od minus dve do dve stopinji, na Primorskem okoli šest, dnevne pa od nič do tri stopinje, na Primorskem okoli devet.

V soboto in nedeljo bo v notranjosti države še večinoma oblačno, več sonca bo na Primorskem, kjer bo vztrajala burja.