Slovenijo je zajelo oblačno in hladno vreme, ponekod v notranjosti pa so se ponoči pojavile snežne padavine. Snežilo je tudi v Ljubljani in več krajih osrednje Slovenije, kjer so jutranje meritve pokazale prve centimetre snežne odeje. Vendar to še ni zadnje poslabšanje vremena. V noči na četrtek se bodo padavine okrepile, meja sneženja pa se bo marsikje znova spustila do nižin. Voznike medtem opozarjajo na nevarnost poledice.

Prometne kamere so sneženje ob 5. uri zjutraj zaznale tudi v Logatcu, na Vrhniki, Kladju, v Gobovcih, Gornjem Gradu, Lučinah, Dragomerju in Zali. Rahlo je pobelilo tudi strehe in avtomobile v Ljubljani ter njeni okolici. Proti Vršiču je sneg prekril dele cestišča, zimsko podobo pa je dobil tudi Ljubelj, kjer je vidljivost dodatno zmanjševala megla.

Podatki Agencije RS za okolje (Arso), zbrani ob 7. uri, kažejo, da je snežna odeja nastala tudi v nekaterih nižje ležečih krajih. En centimeter snega so izmerili v Ljubljani, Mariboru, Metliki, Rogaški Slatinim in Slovenskih Konjicah. V Zgornji Radovni sta bila dva centimetra snega, na Miklavžu na Gorjancih pa osem centimetrov.

V noči na četrtek znova sneženje do nižin

Danes bo večinoma oblačno, občasno bodo rahle padavine, ki jih bo največ na zahodu države. Meja sneženja se bo čez dan večinoma dvignila nad tisoč metrov nadmorske višine, zato bo po nižinah povečini deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od ene do pet stopinj Celzija, na Primorskem do 12 stopinj.

V noči na četrtek se bodo padavine okrepile. Po napovedi Arsa se bo meja sneženja do jutra marsikje v notranjosti spustila do nižin. Sneg bi tako lahko znova pobelil tudi nižje ležeče kraje. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od minus ene do dveh stopinj Celzija, na Primorskem okoli osem stopinj.

Prometne kamere so sneženje ob 5. uri zjutraj zaznale tudi v Logatcu, na Vrhniki, Kladju, v Gobovcih, Gornjem Gradu, Lučinah, Dragomerju in Zali. FOTO: Promet.si

V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme. Padavine bodo čez dan postopoma slabele in ponekod tudi ponehale, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe, tudi snežne. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti od ene do štirih stopinj, na Primorskem od devet do 12 stopinj Celzija. Burja bo na Primorskem vztrajala, na vzhodu države pa bo pihal veter severnih smeri.

Konec tedna manj padavin, nato občutno hladneje

V petek bo povečini oblačno, predvsem v notranjosti države bodo še možne rahle krajevne padavine, po nižinah v obliki snega ali rahlega dežja. V soboto bo v notranjosti še pretežno oblačno, vendar večinoma suho. Na Primorskem se bo ob burji razjasnilo.

Od nedelje naprej se obeta več sončnega vremena, vendar bo tudi občutno hladneje. Jutranje temperature se bodo v notranjosti Slovenije spustile okoli pet stopinj pod ničlo, na Primorskem pa bodo okoli ničle. Čez dan bodo v notranjosti večinoma od nič do pet stopinj Celzija, na Primorskem od pet do deset stopinj. Nevarnost poledice bo zato vztrajala tudi po koncu padavin.

Nevarnost poledice tudi na mokrih cestah

Ob nizkih temperaturah padavine povečujejo nevarnost poledice, ki je vozniki ne morejo vedno pravočasno opaziti. Posebej izpostavljeni so mostovi, viadukti in senčni odseki cest, kjer je lahko vozišče poledenelo, čeprav je na prvi pogled videti zgolj mokro.

Arso je zaradi nevarnosti poledice za jugovzhodno Slovenijo izdal rumeno vremensko opozorilo.

Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in se izogibajo sunkovitemu zaviranju. Na pot naj se ne odpravijo brez ustrezne zimske opreme. Na cesti Col–Črni Vrh–Godovič zaradi zimskih razmer velja prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike, na prelazu Vršič pa so obvezne verige.