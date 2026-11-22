Padavine se bodo danes čez dan od jugozahoda razširile nad vso Slovenijo. Proti večeru se bodo krepile, meja sneženja se bo začela spuščati. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 13, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Ponoči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, na jugu lahko še nekoliko nižje. Padavine bodo do jutra ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Po trenutnih modelskih izračunih bo tudi tokrat največ padavin padlo ob alpsko-dinarski pregradi, in sicer od 40 do 60 mm, drugod po Sloveniji pa večinoma od 10 do 30 mm.

Jutri čez dan se bo delno zjasnilo, burja bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno z mrzlim in meglenim jutrom. Bolj oblačno bo na Primorskem.

V sredo se bo povsod pooblačilo, popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo, napovedujejo vremenoslovci. Po trenutnih izračunih bo v gorah lahko zapadlo okoli 25 centimetrov, po nižinah pa verjetno od 5 do 10 centimetrov snega.