So izkušnje iz karateja dovolj za bolnišnico?

Vse odvisno od izobrazbe

Celje –je na prvi stopnji enkrat že slavil, ko je sodišče razsodilo, da je bila direktorica Splošne bolnišnice Celje (SBC)imenovana nezakonito. Ker delovno sodišče takrat ni ugotavljalo, ali je Gabrovec izpolnjeval razpisne pogoje, je višje sodišče zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Gabrovec pričakuje ponovno glasovanje o direktorju, SBC pa, da bo Guček Zakoškova ostala direktorica.Gabrovec (stranka SD) je na razpisu leta 2018 veljal za favorita. Predsednica razpisne komisije(SMC) je podvomila o njegovih vodstvenih izkušnjah, čeprav je pravna služba bolnišnice ugotovila, da Gabrovec pogoje izpolnjuje. Na podlagi mnenja, za katerega je Tisljeva na sodišču priznala, da ga je napisala sama, je razpisna komisija tik pred sejo sveta zavoda Gabrovca izločila iz razpisa. Svet zavoda je za direktorico nato izbral Margareto Guček Zakošek (SMC).Delovno sodišče se v prvem postopku ni ukvarjalo z vprašanjem, ali je Gabrovec res izpolnjeval razpisne pogoje. Razsodilo je njemu v prid, saj bi ga iz razpisa lahko izločil le svet zavoda, ne pa tričlanska razpisna komisija. Višje delovno in socialno sodišče je sodbo razveljavilo, prvostopenjsko sodišče pa mora razsoditi, ali je Gabrovec izpolnjeval razpisne pogoje ali ne.Gabrovčeva pooblaščenkaje na današnji obravnavi spet dejala, da je postopek dokazal, da Gabrovec vse razpisne pogoje izpolnjuje. Sedma stopnja izobrazbe, ki se zahteva za direktorja SBC, je bila nujna že več let tudi za njegovo delo v Karate klubu Shotokan in zvezi karate klubov JKA Slovenija. Pooblaščenec SBCje bil oster: »Na prvi pogled je očitno, da tožnik pogojev za opravljanje dela direktorja SBC ne izpolnjuje. Vsebinsko vodenje karate kluba in zveze ni mogoče primerjati z vodenjem tako zahtevnega in družbeno pomembnega sistema, kot je SBC. Klub je vodil od leta 2007 in imel funkcijo predsednika zveze od leta 2005, ko je imel še peto stopnjo izobrazbe. To dokazuje, da za vodenje klubov ni bila zahtevana sedma stopnja izobrazbe.«Andreja Kerina, ki naj bi potrdil, da so v klubu in zvezi zahtevali sedmo stopnjo izobrazbe, po odločitvi sodišča ne bodo zaslišali. Inkret Koštrunova je še dodala: »Imamo številne primere iz javnega sektorja, kjer so nastale spremembe zahtevane stopnje izobrazbe. Takšna sprememba je nastala tudi tu. Takratna uslužbenka ministrstva za zdravjepa je kot priča pojasnila, da se pri preverjanju izpolnjevanja pogojev ti vsebinsko ne presojajo, ker bi bile primerjave vprašljive. Upoštevati je treba raven izobrazbe.«Sodbo pričakujejo v mesecu dni.