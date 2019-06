So načrti za velerastlinjake v Lendavi propadli?

Kompleksa rastlinjakov v Trimlinih, kot so si ga zamislili na občini Lendava, najbrž ne bo. Foto Občina Lendava

Lendava – Eden največjih avstrijskih proizvajalcev rastlin v rastlinjakih Günter Herneth je še pred dvema letoma v lendavski občini obljubljal 75-milijonsko naložbo v 30 hektarov velike rastlinjake, v katerih bi v sodelovanju z Ikeo rastline vzgajalo in pakiralo približno 600 zaposlenih. Zdaj so se veliki načrti razblinili in vsi vpleteni tujci o njih molčijo.Jože PojbičHerneth, o katerem se je hitro izkazalo, da v svojih obljubah ni bil najbolj iskren, saj ni imel zagotovljene finančne konstrukcije in nobene pogodbe o sodelovanju z Ikeo, nam na naša vprašanja, kako daleč so trenutno prizadevanja za postavitev velerastlinjakov, ni odgovoril. Toda ker je svoje podjetje Green center, ki ga je v Lendavi ustanovil zato, da bi vodilo vse postopke in gradnjo rastlinjakov, preselil v Mursko Soboto in ga preimenoval v Hanfama, d. o. o., z glavno dejavnostjo predelave indijske konoplje v pomožna zdravila in druge izdelke, lahko sklepamo, da o velenaložbi v Lendavi ne razmišlja več.Na naša vprašanja o tem, ali sploh še razmišljajo o naložbi, nam ni odgovoril niti predstavnik konzorcija nizozemskih pridelovalcev rastlin v rastlinjakih in Ikee, ki je pred letom dni pokazal zanimanje za Hernethove načrte.Vse pa miruje tudi na občini. Novi župan Janez Magyar nam je sicer dejal, da v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom iščejo druge, primernejše površine za gradnjo rastlinjakov, da z njimi ne bi pozidali najkakovostnejše kmetijske zemlje, toda z ministrstva so nam odgovorili, da se o takšnem iskanju drugih lokacij za rastlinjake z vodstvom občine ne pogovarjajo. Na kmetijskem ministrstvu se po obisku pred letom dni tudi niso več oglasili predstavniki nizozemskega konzorcija, k njim pa ni bilo niti nobenih predstavnikov drugih podjetij, ki bi se kot potencialni investitorji zanimali za gradnjo večjih rastlinjakov v Prekmurju.