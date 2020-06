Slovenski strokovnjaki previdni glede zdravila proti koronavirusu

Ljubljana – Zdravilo deksametazon, ki so ga doslej predpisovali za zdravljenje vnetja nadledvične žleze ter revmatskih in alergijskih bolezni, so znanstveniki iz Združenega kraljestva razglasili za »prvo potrjeno zdravilo proti koronavirusu«. Zdravilo ni novo, gre za »že star in poceni steroid«, kakršne so med pandemijo covida-19 v svetu in pri nas že uporabljali. Po mnenju dr. Boruta Štruklja, rednega profesorja na fakulteti za farmacijo, je »oznaka, da je deksametazon zdravilo proti novemu koronavirusu, pretirana«. Deksametazon bolj vpliva na lajšanje posledic okužbe, povezanih z vnetnimi procesi organizma, dodaja ...