    Slovenija

    So volitve lahko tarča botov? Vlada opozarja na naraščajočo kibernetsko grožnjo

    Kibernetski prostor vse bolj zaznamujejo geopolitične spremembe in hiter razvoj umetne inteligence ter digitalnih platform.
    Veliko tveganje predstavljajo zlasti volilna obdobja, kjer primeri iz tujine (kot sta Danska in Romunija) kažejo, kakšne posledice imajo lahko kibernetski napadi na stanje demokracije. FOTO: Roman Lipić
    Veliko tveganje predstavljajo zlasti volilna obdobja, kjer primeri iz tujine (kot sta Danska in Romunija) kažejo, kakšne posledice imajo lahko kibernetski napadi na stanje demokracije. FOTO: Roman Lipić
    R. I.
    26. 2. 2026 | 15:16
    26. 2. 2026 | 15:39
    3:13
    Kibernetske napade na instragram profile premiera Roberta Goloba in stranke Gibanje Svobode, ki so se zgodili v zadnjih dneh, sta v izjavi za javnost komentirala tudi državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk ter direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete po seji sekretariata sveta za nacionalno varnost.

    Louvre se lahko ponovi vsak dan: V vaši dnevni sobi ali vašem podjetju

    Volk je ocenil, da je napad na profil predsednika vlade večplasten kibernetski napad na Vlado Republike Slovenije. Kot je izrazil, dogodek šteje za vprašanje nacionalne varnosti, ki ga pristojni organi obravnavajo z vso resnostjo. Poleg tega obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov morebiti organizirani mednarodni kriminal, je dejal. Pri tem je Volk poudaril, da se soočamo z razmerami, kjer bodo na volitve lahko odločilno vplivali stroji, in ne ljudje. 

    Vojko Volk je ocenil, da je napad na profil predsednika vlade večplasten kibernetski napad na Vlado Republike Slovenije. FOTO: Jure Eržen
    Vojko Volk je ocenil, da je napad na profil predsednika vlade večplasten kibernetski napad na Vlado Republike Slovenije. FOTO: Jure Eržen

    Kibernetska varnost je v zadnjih letih v Republiki Sloveniji postala področje posebne pozornosti, pri čemer so bili za njene namene sprejeti številni ukrepi. Kot je poudaril Svete, se danes država sooča z vse intenzivnejšim dogajanjem v kibernetskem prostoru, ki ga zaznamujejo geopolitične spremembe in hiter razvoj umetne inteligence ter digitalnih platform, in oceno ogroženosti označil kot srednjo. 

    Lani za tretjino več spletnih prevar in incidentov

    Veliko tveganje predstavljajo zlasti volilna obdobja, kjer primeri iz tujine (kot sta Danska in Romunija) kažejo, kakšne posledice imajo lahko kibernetski napadi na stanje demokracije. Vendarle pa po Volkovem razumevanju večjega tveganja za legitimnost slovenskih volitev trenutno ni. 

    Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete. FOTO: Jože Suhadolnik
    Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kibernetski incident, ki vključuje vladni profil Republike Slovenije ter profil Gibanja Svoboda, bodo pristojne oblasti še preiskale, s pomočjo partnerskih služb, policije in družbe Meta kot lastnice družbenega omrežja Instagram. Kot je pojasnil Svete, je namreč uradni vladni profil del kibernetskega prostora vlade. Gre za uradni račun in kot tak predstavlja del vladne infrastrukture – kot takega ga bodo, je dalje pojasnil Svete, obravnavali z vso resnostjo. 

    V zadnjih dneh sta uradni instagram račun stranke Gibanje Svoboda in profil Goloba postala tarči kibernetskih napadov, zaradi katerih sta bila dlje časa nedelujoča. 

    Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica

    V luči trenutnega dogajanja je k spoštljivi komunikaciji ponovno pozvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Ta je napad na kanale Vlade Republike Slovenije označila za »nedopusten in nevaren poseg v delovanje države, ne glede na to, kdo vlado sestavlja ali vodi.« 

    Kot zavržne je obsodila tudi napade na stranko Gibanje Svoboda, nad katerimi je »zgrožena ne samo po človeški plati, ampak tudi z vidika zaščite pravic živali.«

    Več iz teme

    družbena omrežjakibernetska varnostvladanapadRobert GolobSlovenija

