Sobodajalci opozarjajo na kaos pri kratkoročnem oddajanju

Združenje sobodajalcev od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med drugim spet zahteva odlog uveljavitve novele zakona do 2. novembra letos, zaradi česar bodo ministru za gospodarstvo Matjažu Hanu poskušali predati peticijo z več kot 2000 podpisi. Opozarjajo na nevzdržen normativni kaos, ki da je nastal pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin v turistične namene ob uveljavitvi omenjenega zakona.

»Gre za škodljiv in nefunkcionalen zakon, ki je očitno najbolj presenetil vas, njegove pripravljavce, saj nimate pripravljenih niti temeljnih pravilnikov za njegovo izvajanje. V tem pravnem vakuumu je bil tudi Ajpes prisiljen za nedoločen čas preložiti za začetek februarja napovedano posodobitev nacionalnega Registra nastanitvenih obratov (RNO). Za omogočanje poslovanja je nacionalni registrski organ tako primoran nove obrate še naprej vpisovati po starem zakonu in pravilnikih, medtem pa so ponudniki zasebnih nastanitev istočasno dolžni poslovati že po noveli zakona o gostinstvu. Tu pa, prav po zaslugi vašega ministrstva, sploh ne morejo zagotoviti z zakonom zahtevane skladnosti poslovanja,« menijo sobodajalci.

Čakanje na akte

Kot smo poročali, novi zakon o gostinstvu velja že od novega leta, ministrstvo za gospodarstvo pa ni pravočasno sprejelo podzakonskih aktov, ki bi nadomestili pravilnika o minimalnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Oba sta namreč z omenjenim zakonom prenehala veljati. Do konca januarja bi morala vlada sprejeti tudi uredbo s kriteriji za časovno omejevanje dejavnosti sobodajalstva, vendar se to ni zgodilo. Zato v združenju zahtevajo opustitev te uredbe in časovno omejevanje te dejavnosti kratkoročnega oddajanja.

Na podlagi teh meril iz te uredbe in analiz podatkov morata nato minister za gospodarstvo ter minister, pristojen za stanovanjsko politiko, do 30. aprila za prihodnji dve leti določiti seznam občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. In glede na to, da smo že v zadnjem tednu februarja, se ta čas občutno skrajšuje. Za občine na seznamu bo nato veljala splošna časovna omejitev oddajanja nepremičnin v kratkoročni najem na 60 dni v koledarskem letu, lokalna oblast pa bo ta rok lahko skrajšala na 30 dni ali podaljšala na 270.

Kaj bo z oglaševanjem na platformah?

Združenje je ponovno opozorilo na neimplementacijo evropske uredbe za izmenjavo podatkov z rezervacijskimi platformami. »Naravnost absurdno je, da po dveh letih utemeljevanja nujnosti sprejema novele zakona zaradi evropske regulacije zdaj zakon te sploh ne implementira in jo celo neposredno krši, saj je v neskladju v vsaj treh ključnih točkah: ne vzpostavlja evropski uredbi skladno identifikacijo nastanitvenih enot, določa nesprejemljive administrativne prepreke pri pridobivanju identifikacije in ne vzpostavlja enotne vstopne točke za izmenjavo podatkov med platformami (kot sta Booking.com, Airbnb) in nacionalnim registrom nastanitvenih obratov,« navajajo. Opozarjajo, da ker evropska uredba stopa v veljavo že 20. maja letos, slovenskim ponudnikom zasebnih nastanitev grozi prekinitev možnosti oglaševanja na rezervacijskih platformah ravno pred začetkom glavne turistične sezone.

Pojasnila ministrstva še čakamo. Že prejšnji mesec pa so za delo pojasnili: »Dokler pogoji, ki jih bodo določali podzakonski akti, niso vzpostavljeni, posameznih obveznosti ni mogoče izvrševati, prav tako ni mogoče izrekati sankcij za njihovo neizpolnjevanje. Uvedba moratorija na izvajanje zakona zato ne bo potrebna.«