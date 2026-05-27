Sobodajalci svarijo pred lažnimi rezervacijami prek Bookinga

Iz Hrvaške je v zadnjem času prišlo kar nekaj opozoril o zlorabah računov ponudnikov nastanitev in prevarah na rezervacijski platformi Booking.com. V Združenju sobodajalcev Slovenije ugotavljajo, da pri nas ti primeri niso tako množični, kljub temu pa se pojavljajo posamične zlorabe neprevidnih uporabnikov. Sobodajalci zato pred glavno turistično sezono pozivajo k previdnosti.

V družinskem hoteli v Puli so imeli za velikonočni konec tedna že zasedene vse sobe, nato pa pa so prejeli nepričakovano rezervacijo za le 30 evrov na noč, zaradi česar so postali zelo pozorni. »Vstopili smo v Exranet spletnega portala booking.com in ugotovili, da je bila spletna stran naše nastanitve predmet hekerskega napada,« je nedavno za hrvaško televizijo povedal lastnik tega hotela Deniz Zembo. Izkazalo se je, da je napadalec namestil povezavo znotraj oglasa hotela na platformi booking.com in v eni noči prejel 116 rezervacij. Prek te povezave je od njih zahteval podatke, vključno s kreditnimi karticami, in poskušal zaračunati rezervacijo.

Pri južnih sosednih poročajo, da se soočajo z vdori v račune ponudnikov in lažnimi oglasi zakonitih nastanitev, kjer gre večinoma za zelo nizko ceno, za katero nato hekerski prevaranti poberejo akontacijo ali celotno najemnino.

Krepitev kriminalnih aktivnosti

V Združenju sobodajalcev Slovenije pojasnjujejo, da je naša država del globalnega turističnega trga, zato jih skrbi, da bi lahko pred vrhuncem poletne turistične sezone številni iskalci proste nastanitve v zadnjem trenutku postali primerna tarča tovrstnih prevar. Pričakujejo tudi določen porast in okrepitev aktivnosti teh kriminalnih mrež.

Kot pojasnjujejo, so hoteli in večje nastanitve še pod večjim udarom, saj do njihovega partnerskega portala Booking.com (Extranet) običajno dostopa večje število zaposlenih - receptorji, vodje prodaje, študenti. »Več kot je uporabnikov, večje je tveganje za človeško napako. Ko prevarant vdre v Extranet, pridobi najdragocenejšo valuto – zaupanje. Zlonamerno sporočilo pošlje neposredno znotraj uradnega booking klepeta, zato gost nima razloga za sum, saj obvestilo ne pride z neznanega elektronskega naslova, temveč iz potrjenega profila nastanitve,« navajajo. Uporabniki pa zaradi navajenosti na agresiven pristop spletnih platform in privzgojenega občutka nujnosti reagirajo takoj in brez kritične presoje.

Taktike napada

In kakšne so najpogostejše taktike napada? Osebje na recepciji ali sobodajalec prejme lažno elektronsko pismo, ki popolnoma kopira podobo portala Booking.com, z opozorilom o blokadi računa. V stresu uporabnik klikne na gumb, ki ga odpelje na lažno spletno stran, kjer vpiše prijavne podatke in napadalcem preda ključe poslovanja.

Drug način je, da napadalci ob vdorih dostopajo do imen gostov in datumov rezervacij. S temi podatki nato gostom pošljejo sporočilo prek SMS ali aplikacij WhatsApp ali Viber. Ker sporočilo vsebuje točne podatke o njihovem potovanju, gostje nasedejo zahtevi po ponovnem vnosu kartice.

Prevaranti lahko tudi klonirajo nastanitev, tako da v celoti skopirajo fotografije in naslov zakonitega apartmaja ali objekta ter na drugi platformi ustvarijo lažen oglas z nizko ceno. Od turistov poberejo akontacije za termine, ki ne obstajajo, prevarani gostje pa ob prihodu krivijo dejanskega lastnika, kar uniči ugled nastanitve.

Kako se zaščititi?

Sobodajalci ponudnikom nastanitev svetujejo, da je pot do zaščite stroga kontrola spletnega naslova: Edina varna pot do Extraneta je admin.booking.com. Prav tako je pomembna dvostopenjska avtentikacija in tehnična ureditev, ki preprečuje blokade, goste pa je treba takoj ob rezervaciji avtomatsko obvestiti, da vsa komunikacija poteka le prek uradnega sistema in da najemodajalec od njih nikoli ne bo zahteval ponovnega vnosa kartice prek zunanjih povezav.

Gostom združenje svetuje naj preverjajo stanje le v uradni aplikaciji in naj nikoli ne vnašajo podatkov kartice prek povezav iz sporočil SMS,Viberja ali WhatsAppa. Ob dvomu naj pokličejo nastanitev na uradno telefonsko številko.

Previdnost kot orožje

Če uporabniki posumijo na vdor naj nemudoma zamenjajo gesla v Extranetu in povezanih sistemih. V nastavitvah naj preverijo, ali so napadalci spremenili IBAN številko za nakazila ali dodali nepooblaščene uporabnike. Zavarujejo naj dokaze, na primer zaslonske slike ter primer nemudoma prijavijo platformi in nacionalnemu odzivnemu centru SI-CERT. »Človeški faktor ostaja glavna obrambna linija. Previdnost, izobraževanje zaposlenih in dosledno preverjanje informacij sta največje orožje, da preprečite uničenje uspešnega posla ali težko pričakovanega dopusta,« poudarjajo v združenju.