Sobodjalstvo: Stari pravilniki ne veljajo več, novih še ni

Pravne podlage za dejavnost so teden dni po izteku starih pravilnikov ukinjene, kazni iz novega zakona o gostinstvu pa so na papirju že v veljavi – to je kombinacija, ki sobodajalce v zadnjih dneh skrbi. V praksi to pomeni, da novi ponudniki kratkoročnih najemov ne morejo niti do osnovne kategorizacije nastanitev, hkrati pa ne vedo, katere obveznosti naj sploh izpolnjujejo in kaj bo to pomenilo za njihov posel v prihajajoči sezoni. Članek razkriva, kako globoka je nastala pravna praznina, kaj ministrstvo ta teden dejansko pripravlja v podzakonskih aktih, ter kakšne posledice lahko nova pravila prinesejo lastnikom stanovanj, turističnim krajem in stanovanjskemu trgu.