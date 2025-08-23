Južno od Ljubljane toča debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), da bodo popoldanske ure prinesle spremenljivo oblačno vreme, občasno s krajevnimi plohami ali nevihtami, se je uresničila.

Ponekod je znova klestila tudi toča. O njej so za portal Neurje.si poročali s krajev južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Horjula in Vrhnike. Zatem je nevihta s tega območja prešla v smer Cerknice in juga države.

Toča je bila ponekod debela kot oreh, je na Facebooku navedel portal Meteoinfo Slovenija. Ponekod jo je padlo toliko, da so jo lahko odmetavali z lopatami. Toča je napravila precejšnjo škodo, zlasti na kmetijskih površinah.

Ponekod je nevihtno vreme hitro pregnalo obiskovalce prireditev. Obiskovalci današnjega škofjeloškega festivala sladoleda Sladka Loka so si morali hitro poiskati streho nad glavo.

Kako kaže?

Ponoči se bo delno razjasnilo, proti jutru bo po nižinah nastalo nekaj megle. Jutri bo razmeroma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Razmeroma sveže bo.

Zvečer bo še nastalo nekaj ploh. Ponoči se bo postopno delno razjasnilo. Do jutra bo po nižinah nastalo nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo razmeroma sončno. Več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod sredi dneva in popoldne jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme. Pihati bo začel jugozahodni veter. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje.

V sredo se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije zmerno pooblačilo, drugod bo še precej jasno. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil.

Vremenska slika

Območje visokega zračnega tlaka se od severa širi proti srednji Evropi. Od severozahoda doteka v višinah proti Alpam razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje kraje

Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte ponehale, najkasneje ob severnem Jadranu, kjer bo zapihala šibka do zmerna burja. Ponoči se bo povsod delno razjasnilo.

V nedeljo bo več sončnega vremena, le na območju Alp bo še precej kopaste oblačnosti. Razmeroma sveže bo.