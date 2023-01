Sobotnega shoda najverjetneje ne bo

Sviz bo odpovedal sobotni protestni shod, če bo vlada najpozneje do konca četrtkove redne seje potrdila dogovor, ki so ga glede zvišanja plač pomočnicam vzgojiteljic, mladim raziskovalcem in asistentom podpisali v ponedeljek. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da od vladne strani do 23. januarja pričakujejo tudi predlog o zvišanju plač drugim v vzgoji in izobraževanju.

Stavkovni odbor Sviza je na svoji seji danes ugotovil, da je dogovor med vladnimi pogajalci in predstavniki Sviza ustrezen. Spomnimo, da so se dogovorili za zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic za štiri plačne razrede, in sicer tri plačne razrede januarja, še en plačni razred pa 1. aprila. Tako bo njihov izhodiščni plačni razred 26. in bo glede na sedanjo minimalno plačo višji od minimalne plače. Kolikšna bo nova minimalna plača, še ni dokončno, je pa Štrukelj jasen: »Tudi ko bo določena nova, višja minimalna plača, nobena pomočnica vzgojiteljice ne bo prejela nižjo. V najslabšem primeru bo dobila minimalno plačo, ampak teh bo res peščica in le tiste, ki so pravkar začele opravljati ta poklic. Petinosemdeset odstotkov pomočnic vzgojiteljic bo uvrščenih štiri plačne razrede višje.«

V Svizu tako dogovor, za katerega pričakujejo, da ga bo potrdila tudi vlada, ocenjujejo kot dober. Štrukelj se je zahvalil Inštitutu 8. marec, ki je s svojo peticijo zbral že več kot 25.000 podpisov za dvig plač pomočnicam vzgojiteljic, in pravi, da je njihova podpora zelo pomagala pri dogovoru.

Čeprav je v ponedeljek dogovorjeno zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic, mladim raziskovalcem in asistentom pomembno, je Štrukelj dejal, da gre za pozitivno razrešitev le manjšega dela stavkovnih zahtev. Na to je po pogajanjih v ponedeljek opozorila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki je dejala, da jih najtežji problemi še čakajo: »Najtrši oreh, ki ga bo treba streti, so plačna nesorazmerja, kjer tudi vlada v svojih izhodiščih prepoznava zaostanek plač učiteljev in vzgojiteljev v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami.«

Štrukelj pa je poudaril, da zdaj od vlade pričakujejo konstruktivnejši pristop: »Nimamo še niti osnovnega protipredloga vlade o plačah visokošolskih učiteljev, osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, vzgojiteljev in celotne skupine J. Naš predlog ima vlada na mizi že več mesecev. Njihov protipredlog pričakujemo najpozneje do naslednjega kroga pogajanj, ki bo 23. januarja. Če ga ne bomo dobili, bomo prišli z zahtevami pod okno vlade!« Dodal je, da jim bo po tem preostalo le še nadaljevanje stavke, ki so jo začeli februarja lani.