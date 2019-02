FOTO:Socialni demokrati v boj z evroposlanko, poslancema, županom in državno sekretarko

Proti zapiranju celine

Ljubljana – Predsedstvo, stranke, ki si jih po objavljeni prvi uradni projekciji, v Bruslju ponovno obeta en sedež , je danes tudi uradno potrdilo svoje kandidate za evropske volitve. Dokončni pečat bodo dobili na volilni konvenciji, ki bo prihodnji mesec. Mesto nosilke si je prislužila, ki že dva mandata opravlja funkcijo evropske poslanke.Nižja mesta bosta zasedla domača poslanca(tudi strankin podpredsednik) in, državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu, svetovalka predsednika državnega zbora za mednarodne zadeve, nekdanji dolgoletni direktor centra za rehabilitacijo Sočain murskosoboški župan. Uvrstitev na volitvah v Evropski parlament sicer ni ključnega pomena, saj je lahko vsakdo od kandidatov izvoljen s preferenčnim glasom.»Na podlagi krvave druge svetovne vojne, zmagovite zavezniške koalicije proti fašizmu in nacizmu, je nastala moderna Evropa. Evropa, ki daje človeka v prvi plan, Evropa, ki je govorila o solidarnosti, razumevanju in sodelovanju med narodi. EU, kakršna je sedaj, vodena pod diktatom EPP, ni uspela reševati nastalih težav. Velika moč EU kleca pred pohlepom in napačnimi idejami, Evropa se zapira. Meje, ki jih ni več bilo, se ponovno pojavljajo. Socialni demokrati ne pristajamo na takšno Evropo,« je uvodoma dejal predsednik stranke»Hočem drugačno Evropo, Evropo, ki bo spet demokratična, simbol povezovanja narodov, ki bo prinašala mir in blaginjo,« je svojo ponovno kandidaturo za sedež v Evropskem parlamentu pojasnila nosilka liste. Poudarila je, da na volitve vodi izjemno ekipo, ki gre na zmago.Poslanka je bila na prejšnjih volitvah pred petimi leti izvoljena s preferenčnimi glasovi in je močno premagala tedanjega predsednika stranke, nosilca liste. Od 32.484 glasov, ki jih je prejela stranke, so ji volivci namenili 11.691 glasov. Podpredsednica politične skupine Socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu je postala v svojem drugem mandatu leta 2014. Trenutno končuje svoj drugi poslanski mandat, v katerem vodi dve delovni skupini stranke za boj proti ekstremizmu in terorizmu.Pred tem je bila dolgoletna dopisnica RTV Slovenija v Bruslju, medijske izkušnje si je diplomirana novinarka nabirala tudi drugod. Podiplomski študij mednarodne politike je zaključila na pariški univerzi. Na domačih tleh je podpredsednica SD, prav tako vodi strankin odbor za zunanje zadeve.