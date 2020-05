FOTO:Socialni eksperiment: šest mesecev v osami

Odločitev vlade, da se v tem šolskem letu v šolo vrnejo le učenci prve triade, devetošolci in maturanti (ter vrtčevski otroci), kar pomeni, da bo okoli 150.000 šolarjev in dijakov ostalo doma kar šest mesecev, je sprožila več iniciativ. Ena od njih je Za vrnitev vseh otrok in dijakov v šole, druga pa Kakšno šolo hočemo, pod katero se podpisujeta Jožica Frigelj in Manca Košir. Obe od ministrstva in ministrice za šolstvo pričakujeta bolj človeško rešitev, ki upošteva širšo socialno sliko in posluša tudi glas otrok.Obe iniciativi opozarjata na nemogoče delovne razmere mnogo otrok, na razslojevanje otrok, na dejstvo, da ...