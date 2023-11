Zakon o evidencah delovnega časa bo stopil v veljavo, a so možni popravki

Po seji vlade se je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec odzval na polemike o zakonu o evidentiranju delovnega časa. Tema sicer ni bila na dnevnem redu seje, a jo je Mesec odprl pod točko razno. Poudaril je, da je bil to eden od zakonov, ki je prestal vse faze potrjevanja. Pred uveljavitvijo so mu dali pol leta časa, da ne bi prišlo do zapletov.

V času snovanja sta se zgodili aferi Mariblu in Avtostop, kjer je šlo za izkoriščanje delavcev zaradi neplačevanja delovnih ur in grobih kršitev evidentiranja delovnih ur. »Neplačevanje delovnega časa je prva temeljna in najpogostejša kršitev, ki jo inšpektor zaznava na terenu, ko preverja kršitve na terenu. Skratka njihovega dela se ne beleži in ne plačuje,« je poudaril. V gradbenem sektorju obstajajo podjetja, ki vodijo trojno evidenco dela: eno za delavce, drugo za delodajalca, tretjo za državne organe in računovodstvo, je navedel primer.

Ob izbruhu omenjenih afer so socialni partnerji v Ekonomsko socialnem svetu zahtevali, da vlada obravnava in sprejme zakon, ki je bil »zataknjen« več kot dve leti. Zakon v verziji, ki so jo po besedah Mesca njegovi predhodniki predali Ekonomsko socialnemu svetu, je predvideval centralno elektronsko evidenco delovnega časa, kamor bi se vsi poslovni subjekti vpisovali in beležili delovne ure. Mesec je ocenil, da je to pretirano in da mora biti zakon napisan tako, da ščiti pravice tistih delavcev, ki jim ne plačujejo delovnih ur, zato so zakon obrnili na glavo.

Ministrstvo bo odprlo elektronski naslov

za komentarje na zakon

Bistvena po besedah Mesca sta 19. a in 19. b člen, ki navajata, da se elektronska evidenca uporabi, ko inšpektorat za delo ugotovi kršitve in takrat lahko podjetju naloži, da mora uporabljati elektronsko evidenco, ali pa, če sindikat v podjetju predlaga poslovodstvu, naj se zaradi kršitev takšna evidenca uvede. Vse ostale stvari, o katerih je ogromno govora – od malice, do vprašanja, ali morajo funkcionarji in samostojni podjetniki beležiti delovni čas – ostajajo takšne kot prej, je dejal Mesec.

V ponedeljek bo zakon začel veljati, a ker zaradi je zakon sprožil veliko nezaupanje, bodo na ministrstvu za delo odprli elektronski poštni naslov evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko zaposleni in podjetja v naslednjih treh mesecih sporočili opažanja, komentarje in pripombe. Strokovne službe ministrstva jih bodo pogledale in po potrebi bodo zakon znova odprli in ga popravili. V vmesnem obdobju bo inšpektorat za delo na terenu deloval svetovalno in ne bo izrekal sankcij, kjer niso potrebne, je zagotovil Mesec.

»Zakon ni namenjen omejevanju svobode, ampak zaščiti osnovne pravice do plačila za delo, in na ta način ga bomo tudi uporabljali,« je dejal Mesec.

Klemen Boštjančič FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Socialni transferji se bodo leta 2024 delno uskladili z inflacijo

Minister za finance Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da so se dogovorili o ključnih stvareh glede socialnih transferjev. Vlada je sprejela amandmaje, da se bodo transferji v letu 2024 uskladili v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin.

S tem omejeno še ohranjamo življenjski standard prejemnikov, a hkrati tudi omejujemo pritisk na javne finance, je dejal. Avtomatično usklajevanje transferjev je namreč eden od dejavnikov, ki lahko okolju z relativno inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske. Poudaril je, da so se transferji letos že uskladili za dobrih deset odstotkov.

Sredstva, predvidoma 44 milijonov evrov, bodo zagotovili v okviru izvajanja proračuna za leto 2024.

Po pritožbah sindikatov so umaknili zamrznitev plač v javnem sektorju, zato minister upa, da se bodo pogajanja zdaj nadaljevala. Kam bodo pripeljala, pa še ne more napovedovali.